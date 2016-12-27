Каждый руководитель госоргана должен заявить о своей чистоплотности – Кожамжаров

В агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции считают, что настало время «исключить формальный подход борьбы с коррупцией в собственных рядах и принять действенные меры по её искоренению». Об этом заявил во вторник в ходе заседания координационного совета глава ведомства Кайрат Кожамжаров.

«Настало время исключить формальный подход борьбы с коррупцией в собственных рядах, принять действенные меры по её искоренению. Каждый руководитель от районного звена до республиканского уровня должен заявить о своей чистоплотности и того же требовать от своих подчиненных. Уверен, что объединение усилий и последовательная реализация совместных мер позволит минимизировать коррупцию в правоохранительной системе» - сказал Кожамжаров.

По его мнению, от реформ, проводимых в правоохранительной системе, общество ожидает больших перемен.

«С одной стороны необходимо обеспечить набор в ряды правоохранителей профессионалов высокого уровня. С другой стороны - они должны обладать безупречной репутацией. Эти люди обязаны обеспечить защиту конституционного строя, общественного порядка, безопасности и будучи чистыми от коррупции должны вызывать доверие у граждан», - считает руководитель агентства.

Он напомнил, что для этого сегодня есть целый набор инструментов, которые апробированы в мировой практике: полиграф, тесты на определение профессиональных и личностных компетенций, антикоррупционные ограничения и обязательства, работа подразделений внутренней безопасности: «Молодой сотрудник, поступающий в ряды правоохранительных органов изначально должен быть лишён мысли использования наделённых ему властных полномочий для решения своих материальных потребностей».

«Сама система должна быть выстроена таким образом, чтобы каждый мог заслуженно и справедливо продвигаться по должностной иерархии, а случайные люди - отсеиваться на каждом этапе. Офицер обязан быть образцом соблюдения этических правил и принесениях присяги. В этом, собственно, и заключается основа антикоррупционной модели поведения», - подчеркнул Кожамжаров.

Однако, подчеркнул он, следственная практика и оперативный анализ показывают, что системная коррупция появляется и «приобретает изощренную форму именно там, где к этому склонения сам первый руководитель».

«На практике есть немало примеров предательства интересов службы высокопоставленными офицерами. Подбор кадров по принципам протекционизма, так называемую, свою команду и постановка перед ними задач по незаконному обогащению - извращает смысл правоохранительной деятельности и вызывает отвращение у нашего населения», - добавил он.

В свою очередь, генеральный прокурор привел в пример исследование, проведенное международной организацией «Transparency International».

«Они опросили около полутора тысячи человек из этих 1500 респондентов 37 процентов сказали, что в борьбе с коррупцией есть прогресс и соответствующие органы стали более активно бороться с этим злом. Три года назад эта цифра была вдвое меньше. По мнению большинства, наиболее часто поддержаны коррупции правоохранительные структуры. Каждый второй, 47%, признался, что давал взятку дорожным полицейским», - сказал Генпрокурор.

Он добавил, что именно полиция чаще находится под ударом.

«С одной стороны, они всегда на передовой, противостоят вооруженным преступникам, рискуют жизнью. С другой, они постоянно находятся в зоне коррупционных рисков. Бывают случаи, когда полицейские делают вопреки своей воле, их вынуждают свои же начальники. В Алматинской области командиры роты ДПС установили поборы с подчиненных. Еженедельно каждый должен сдавать определенную сумму. Конечно, они боялись, что их уволят, поэтому вымогали с водителей и давали начальникам. Думаю, что с лихачами на дорогах должны разбираться скоростомеры и камеры. Надо вообще это прекращать это уже средневековье», - резюмировал Асанов.