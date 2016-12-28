Все банки выполняют пруденциальные нормативы и требования Нацбанка - Акишев

В настоящее время все банки второго уровня выполняют пруденциальные нормативы и требования регулятора, заявил в среду в кулуарах заседания мажилиса председатель Национального банка Данияр Акишева.

«В настоящее время все банки второго уровня выполняют пруденциальные нормативы и требования регулятора в лице Национального банка. Что такое пруденциальные нормативы? Это все критические значения, которые должен выполнять банк для обеспечения своей устойчивой деятельности: это показатели капитала, показатели ликвидности. Все эти показатели все банки второго уровня в Казахстане выполняют», - заявил Акишев.

Заявление председателя Нацбанка последовало после анонсирования проблем Qazkom и отзыва лицензии у Казинвестбанка.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило, что руководство Qazkom обсуждает возможные сценарии для санации банка с Национальным банкам. По словам источников агентства, программа оздоровления может стоить до 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов). Нацбанк вскоре заявил об устойчивом положении банка и отсутствии причин для волнения вкладчиков.

В начале этой недели Нацбанк принял решение лишить лицензии Казинвестбанк. Оно было принято из-за систематического ненадлежащего исполнения договорных обязательств по платежным и переводным операциям.

В подготовке материала принимала участие Тамара Вааль