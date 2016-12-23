Программа поддержки Qazkom может стоить до 1,5 трлн тенге - Bloomberg

Казахстан расширил срочную кредитную линию для Qazkom – крупнейшего банка страны. Решение может стать одним из первых шагов государства в рамках программы оздоровления, общая стиомость которой может составить 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд), сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с антикризисным планом.

Вливание средств является одним из альтернативных сценариев, которые обсуждаются топ-менеджментом Qazkom и руководством Национального банка Казахстана. Обсуждение напоминает процесс санации в период мирового финансового кризиса бывшего крупнейшего банка – БТА, ставшего одной из частей Qazkom после консолидации в 2012 году. На неё было потрачено порядка 20 млрд долларов, которые были выделены государством для реструктуризации неработающих кредитов. Регулятор и представители банка отказались от комментариев агентству.

После падения цен на нефть в 2014 году и начала рецессии в соседней России, центрально-азиатская финансовая система столкнулась с большими потрясениями, в результате чего, согласно оценке агентства S&P, каждый третий банковский заем был признан неработающим.

Qazkom привлек срочный кредит в 400 млрд тенге у Нацбанка 15 декабря для поддержки ликвидности, утверждают источники Bloomberg. Руководство страны поручило не допустить провала банка, обладающего самым большим портфелем депозитов и начало обсуждать возможные сценарии его санации.

Народный банк, второй банк по размеру активов в Казахстане, в перспективе может начать переговоры по поглощению Qazkom, если государство согласится предоставить 1,5 трлн тенге для восстановления балансов банка, подчеркивают источники Bloomberg. В то же время, другой источник отмечает, что объем финансирования будет зависеть от процесса переговоров между Народным банком и Нацбанком. Представители Народного банка отказались комментировать факт начала переговоров.

«Мы не допустим провала Казкоммерцбанка», - заявлял ранее в интервью Bloomberg президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, государство видит два способа решения его проблем: либо новые акционеры найдут резервы для оздоровления активов «это восстановит его жизнедеятельность и он сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами», либо же заемщик обратится к государству за кредитом.

Qazkom - крупнейший коммерческий банк Казахстана. Размер его активов на 1 декабря, по данным Нацбанка, составил 5,2 трлн. тенге, кредитный портфель - 3,8 трлн. тенге. Собственный капитал банка составляет 460,5 млрд. тенге.

Фото пресс-службы Qazkom