​Нацбанк обещает вскоре раскрыть детали операций Казинвестбанка, ставших причиной отзыва его лицензии

В ближайшее время регулятор раскроет детали операций Казинвестбанка, ставших причиной отзыва его лицензии, заявил в среду в кулуарах заседания мажилиса председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Казинвестбанк, имея прибыль в начале года, внезапно оказался неспособен выполнять свои обязательства, Акишев ответил, что более подробную информацию регулятор предоставит в пресс-релизе.

При этом он отметил, что пока банк выполняет требования регулятора, исполняет пруденциальные нормативы и обладает достаточным капиталом, он имеет право работать и будет работать в Казахстане.

«Если банк не соблюдает эти требования, соответственно он должен будет сдать лицензию. Здесь никакого норматива нет. Я считаю, что то количество банков, которое есть в Казахстане, оно определяется исключительно экономической ситуацией. То есть, в настоящее время то количество банков, которое функционирует, значит они имеют нишу для своей работы, они имеют бизнес-модели, которые позволяют им выполнять все требования», - подчеркнул Акишев.

В начале этой недели Нацбанк принял решение лишить лицензии Казинвестбанк. Причиной этого стало систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям. В начале декабря регулятор приостанавливал лицензию банка на привлечение депозитов и открытие счетов физических лиц.

Регулятор заверил, что из-за низкой доли активов и обязательств банка – 0,7% от этих показателей по всему банковскому сектору – он не представляет угрозы для других финансовых операций. Фонд гарантирования депозитов уже регламентировал порядок расчета с вкладчиками «Казинвестбанка».

В подготовке материала принимала участие Тамара Вааль