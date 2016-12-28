Объявлен международный конкурс на создание памятника Исламу Каримову в Ташкенте

Жанара Каримова, Vласть

В соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и поручением кабинета министров страны, объявлен конкурс на создание памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает в среду Казинформ со ссылкой на посольство страны в Казахстане.

Работы принимаются до 31 марта 2017 года в дирекции художественных выставок академии художеств Узбекистана в Ташкенте. На конкурс предоставляются проекты в следующем составе: скульптурная модель памятника; макет памятника в масштабе 1:50; планшет формата А-0 с основными проектными материалами, представленными в альбоме; цифровой носитель, содержащий цифровые файлы проектных материалов, представленных в альбоме; альбом формата А-3 в двух экземплярах.

Также сообщается, что конкурсная модель памятника выполняется в любом материале, обеспечивающем надежность при транспортировке и экспонировании. Состав жюри согласовывается и утверждается кабинетом министров.

Ислам Каримов, возглавлявший республику с июня 1989 года, скончался 2 сентября в возрасте 78 лет от инсульта. По решению парламента, его обязанности до избрания нового главы государства исполнял премьер-министр Шавкат Мирзиёев. 4 декабря в Узбекистане прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Мирзиёев, выдвинутый от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), набрал 88,61% при явке 87,83% избирателей.

Фото Kun.uz

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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