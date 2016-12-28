Россия и Турция согласовали план прекращения огня в Сирии

Жанара Каримова, Vласть

Россия и Турция согласовали план прекращения огня, который будет предложен участникам сирийского конфликта. Стороны предлагают начать перемирие с полуночи 29 декабря, сообщает Медуза со ссылкой на государственное агентство «Анадолу».

Сообщается, что договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками, на террористические организации соглашение не распространяется.

Режим прекращения огня в Сирии объявляли в феврале и в сентябре текущего года, однако вскоре после этого стороны конфликта вновь начинали вооруженное противостояние.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу глав Турции и России, предложивших провести межсирийские переговоры в Астане. Позже президент России Владимир Путин заявил, переговоры смогут поставить ситуацию «на практический рельс».

«Следующим этапом считаю, должно быть заключение соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии и после этого сразу же начало практических переговоров по политическому примирению. Мы предложили в качестве нейтральной площадки столицу Казахстана Астану, президент Турции с этим согласен. Президент Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать условия для такой работы. Очень надеюсь что ситуацию удастся поставить на практический рельс», - заявил Путин.

Фото social.shorthand.com

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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