КНБ ведет досудебное расследование в отношении своего бывшего главы Дутбаева, он задержан

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о том, что проводит досудебное расследование в отношении бывшего председателя ведомства Нартая Дутбаева.

"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан осуществляется досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 ч. 3 («Разглашение государственных секретов») и ст. 362 ч. 3 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", - говорится в сообщении КНБ, распространенном в среду вечером.

Все трое " в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в Следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства", - указывается в сообщении.

60-летний генерал-лейтенант Нартай Дутбаев возглавлял КНБ в 2001-2006 годах, затем работал советником президента, был вице-президентом нацкомпании "Казатомпром".

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