Мир за ночь. 28-29 декабря 2016 года

Что случилось минувшей ночью в стране и мире. Каждое утро Vласть делает для вас подборку ночных новостей. Сегодня о событиях, которые произошли, пока вы спали, расскажет обозреватель Ирина Галат.

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Организация объединенный наций не реализует свой потенциал, не решает проблемы в мире, а лишь порождает их, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заявления на CNN.

«У нее (ООН) такой грандиозный потенциал, но она не оправдывает его. Вы видите, что ООН решает проблемы? Не решает, она порождает проблемы. Если она будет оправдывать потенциал, это будет здорово, а если нет – это будет тратой времени и денег», — заявил Трамп журналистам во Флориде.

Отмечается, что ранее Трамп уже высказывал сожаление о неэффективной, на его взгляд, работе ООН. В своем Twitter Трамп писал, что «ООН имеет огромный потенциал, однако сейчас это всего лишь клуб, чтобы люди могли собраться вместе, поговорить и хорошо провести время. Как печально!», отметив, что «все изменится после 20 января», когда он вступит в должность.

В Мексике начались протесты в связи с предстоящим резким повышением цен на горючее, о котором накануне сообщило министерство финансов и государственного кредита страны, сообщает ТАСС.

Люди, вышедшие с самодельными плакатами в городе Сьюдад-Виктория на северо-востоке Мексики, выступают против «повышения цен на горючее, потому что они отразятся не только на автовладельцах, но и на всем населении». Данная акция – реакция людей на сообщение властей о повышении цен на топливо с 1 января они вырастут в пределах 20%. С 18 февраля стоимость горючего будет определяться каждый день.

В настоящее время литр бензина марки Magna с октановым числом 87 стоит $0,67, марки Premium с октановым числом 92 - $0,71, дизельного топлива составляет $0,7.

Полицейские и пожарные бразильского Рио-де-Жанейро обратились в мэрию города с просьбой отменить празднование Нового года в общественных местах из-за экономического кризиса, с которым столкнулся регион. Соответствующее открытое письмо, адресованное региональным и муниципальным властям, обнародовала Ассоциация находящихся на службе и отставных офицеров военной полиции и пожарной охраны (Aomai), информирует ТАСС.

Авторы обращения считают, что сложившаяся в регионе сложная финансовая ситуация может привести к масштабным протестам во время торжественных мероприятий, а правоохранительные органы в этом случае не смогут предотвратить беспорядки. В свою очередь руководство Рио-де-Жанейро заверило, что не откажется от организации фейерверка, так как это представление привлекает в город большое число туристов. При этом власти заявили, чт вынуждены сократить продолжительность новогоднего фейерверка с 16 до 12 минут из-за экономических проблем.

Сообщается, что по прогнозам правительства, общий дефицит бюджета Бразилии по итогам 2016 года может составить до 52,1 млрд долларов. Если заявленный показатель не уменьшится, он станет самым худшим с 1997 года, когда была начата соответствующая статистика.

В Афганистане боевики обезглавили женщину за посещение рынка без мужа, передает Коммерсант со ссылкой на Middle East Press. По информации властей инцидент произошел в провинции Сар-э-пул, частично контролируемой формированиями террористического движения «Талибан». По данным агентства, муж убитой покинул страну несколько дней назад. Женщина направилась за продуктами на рынок в деревне Латти. Ее задержала группа вооруженных мужчин, которые отрубили жительнице провинции голову.

Как заявил представитель губернатора провинции Сар-э-пул Забиулла Амани, женщина стала жертвой боевиков «Талибана». Господин Амани напомнил, что движение ранее ввело запрет представительницам женского пола на посещение публичных мест без сопровождения ближайших родственников-мужчин. Представители террористической организации, однако, заявили о своей непричастности к убийству.

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