Состояние двух пострадавших при обрушении дома в Шахане стабильное

Врачи оценивают как стабильное состояние двух пострадавших при обрушении дома в поселке Шахан в Карагандинской области, сообщили агентству Sputnik Kazakhstan в управлении здравоохранения региона.
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