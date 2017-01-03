Состояние двух пострадавших при обрушении дома в Шахане стабильное

Врачи оценивают как стабильное состояние двух пострадавших при обрушении дома в поселке Шахан в Карагандинской области, сообщили агентству Sputnik Kazakhstan в управлении здравоохранения региона.

"В больнице находятся два человека - девочка 2005 года рождения и мужчина 1984 года рождения, состояние обоих оценивается как стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщила агентству пресс-секретарь управления Айжан Иса.

Оба пострадавших находятся в центр травматологии и ортопедии им. профессора Макажанова в Караганде, они переведены в обычные палаты.

Обрушение дома в поселке Шахан произошло 1 января в 22:40 по времени Астаны. В результате обрушения 9 человек погибли, пятеро были спасены. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв котла отопления.