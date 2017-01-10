Задержан экс-министр нацэкономики Бишимбаев

Как сообщили во вторник в национальном бюро по противодействию коррупции, Куандык Бишимбаев водворен в изолятор временного содержания Астаны.

«Национальным бюро по противодействию коррупции задержан бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев», - говорится в сообщении нацбюро, распространенном вечером во вторник.

В ведомстве отмечают, что Бишимбаев задержан «по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору».

«Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды», - считают в ведомстве.

В данный момент экс-министр нацэкономики водворен в изолятор временного содержания Астаны.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, осенью национальным бюро по противодействию коррупции было начато расследование в отношении группы топ-менеджеров акционерного общества "Байтерек Development", которые подозреваются в «лоббировании интересов определенных строительных компаний при закупках услуг строительства арендного жилья по госпрограмме «Нурлы Жол». Группа менеджеров, включая бывшего председателя правления компании Бахыта Жаксыбаева, была арестована.

"Байтерек Development" входит в состав национального управляющего холдинга "Байтерек", которым 36-летний Куандык Бишимбаев руководил с момента создания в мае 2013 года и до мая 2016 года. Затем он возглавлял министерство национальнтй экономики. В конце декабря он был отправлен в отставку, а позже президент Нурсултан Назарбаев, представляя нового министра Тимура Сулейменова заявил, что в отношении Бишимбаева проводятся следственные мероприятия.