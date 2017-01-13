В Сарани жители пятиэтажки обеспокоены её состоянием

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Пятиэтажный дом №13 в третьем микрорайоне города Сарань Карагандинской области покрылся трещинами. Только один из подъездов дома заселен 15 семьями, в остальных квартирах никто не живет и не поддерживает их порядок, пишет в пятницу издание ekaraganda.kz.

Первый толчок, обеспокоивший жильцов, произошёл в середине осени 2016 года. После него дом перенес еще 3 толчка, последний из которых случился в ночь на 9 января.

После повторных толчков на доме образовались новые трещины, которые распространились от лоджий до мест соединения с соседним домом. Также трещина пошла со стороны котельной – дом находится на автономном отоплении. Весь подъезд отапливает котел, который находится в подвале. В подъезде и квартирах осыпается штукатурка.

О состоянии дома владельцы квартир не раз сообщали в городской акимат. Однако реакции чиновники из отдела ЖКХ, как отмечает издание, так и не последовало: «Специалисты из акимата даже не захотели осматривать дом. Сказали, что с ним все в порядке, а жильцы страдают внутричерепным давлением, поэтому им кажется, что дом трясет. Но не могут же все страдать одним и тем же», - рассказывает жительница дома.

Жильцы написали коллективное письмо в городской акимат, однако ответ им обещали дать не ранее чем через две недели. Ситуацию, связанную с рушащимся домом, в акимате города Сарань обещали прокомментировать позже.

Фото с сайта ekaraganda.kz

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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