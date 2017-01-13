Активы ЕНПФ на 2,9 млрд тенге в Казинвестбанке могут быть возвращены в четвертую очередь или переданы другим банкам

Заместитель директора департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов в пятницу во время брифинга подтвердил размещение 2,9 млрд тенге на депозите в Казинвестбанке под 15,6%. Эти средства были направлены на реализацию государственной программы развития «Дорожная карта бизнеса-2020». Они могут быть возвращены двумя способами: напрямую в четвертую очередь или через передачу другим банкам.

Турсунханов подчеркнул, что в момент открытия вклада – 21 апреля 2016 года - банк соответствовал всем пруденциальным нормативам Нацбанка и имел кредитный рейтинг от агентства Standard & Poor’s на уровне «B-».

«В Казинвестбанке за счет пенсионных активов размещен один обусловленный депозит на сумму 2,9 млрд. тенге, что на 1 января 2017 года составляет 0,04% от общего размера пенсионных активов», - пояснил Турсунханов. Он также напомнил, что решение о размещении активов ЕНПФ на 200 млрд тенге через банки второго уровня было принято на расширенном заседании правительства Казахстана.

«С учетом принципов транспарентности и равноправности принять участие в указанной программе могли все банки, имеющие кредитный рейтинг, и при условии, что размер ранее размещенных пенсионных средств в этих банках не превышал установленный лимит», - подчеркнул он.

По словам Турсунханова, на момент запуска программы из 35 банков по системе 30 банков соответствовали установленным требованиям, в том числе Казинвестбанк. Предложение было направлено всем 30 банкам. На сегодняшний день профинансировано 15 банков на общую сумму 112,8 млрд тенге, остальные отказалась от участия. Среди отказавшихся в основном банки с иностранным участием, реализующие собственные инвестиционные проекты, и банки, традиционно не работающие с МСБ.

«После отзыва лицензии в части процедур (возврата активов - V) вопросы нужно направлять коллегам из временной администрации Казинвестбанка. В части пенсионных активов по закону о банках и банковской деятельности есть четкое определение. Есть 8 пунктов (по приоритету возврата средств с депозитов - V), основная часть – это приоритеты физических лиц, юридические лица идут в 8-й очереди. Активы ЕНПФ находятся в 4-й очереди. Мы идем за физлицами», - пояснил Турсунханов.

«Казинвестбанк получил деньги и они были розданы МСБ для осуществления предпринимательской деятельности. Один из путей (возврата активов - V) когда это все ставится в очередность по погашению требований. Как уже говорилось, скорее всего это 4 очередь. Но есть еще один путь: передача этих активов в другой банк. Эти вопросы сейчас рассматриваются», - заявила председатель совета директоров ЕНПФ Дина Галиева.

Фото с сайта bisnews.kz