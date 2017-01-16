В 2016 году в Казахстане продали на 56% меньше авто, чем в 2015-м

В 2016 году в Казахстане реализовали на 56% меньше автомобилей (почти 47 тысяч), чем в 2015-м (чуть более 97 тысяч), согласно данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ). Один из крупнейших продавцов авто в стране, казахстанской моторная компания «Астана Моторс», в прошлом году также продала меньше авто, чем два года назад – почти 8 тысяч единиц машин в 2016-м против чуть более 15 тысяч единиц в 2015-м.

«Покупательская способность у наших соотечественников, понятно, упала. И люди в такие времена начинают дорогостоящие покупки, как покупки автомобилей, откладывать, растет отложенный спрос. Банкам пришлось сохранять ставки по депозитам, соответственно, и ставка Нацбанка была высокая, выросли ставки по кредитованию физических лиц, это тоже давление на рынок произвело», - сказал президент «Астана Моторс» Нурлан Смагулов на пресс-конференции, посвященной итогам минувшего года и прогнозам на начавшийся год.

Однако в компании ожидают, что в 2017 году на автомобильном рынке начнется восстановление потребительского спроса. «В 4 квартале 2016 года наблюдалась стабилизация и небольшой рост продаж по сравнению с предыдущими периодами этого года. В наших автоцентрах трафик покупателей вырос, как следствие, наблюдается рост контрактов на новые автомобили», - сказал исполнительный директор «Астана Моторс» Антон Афонин.

В компании прогнозируют, что общий объем продаж на рынке официальных дилеров в 2017-м составит около 50-55 тысяч автомобилей, что на 3-8 тысяч больше, чем в 2016-м.

В компании считают, что среди основных трендов этого года будут – рост цен на автомобили, произведенные в Казахстане, из-за отмены льгот по НДС; в начале года будет ограниченное предложение на авто 2016 года, потому что импортеры завозили мало таких авто, реализовывая товар 2014 и 2015 годов; вырастет спрос на услугу Trade-in; вырастет интерес к госпрограмме поддержки отечественного производителя; доля продаж в кредит «заморозится» на уровне 45-50%; перераспределение игроков на рынке, когда кто-то уйдет из областей, оптимизируя затраты на поддержание дилерской сети; рост премиум сегмента, несмотря на кризис и бедственное состояние значительной доли населения, продолжится. «Очевидно, что повышенный спрос на автомобили брендов BMW и Lexus сохранит данную тенденцию (в 2016 доля премиум сегмента в сравнении с 2015 выросла вдвое – V) и в 2017 году», - заметил Антон Афонин.