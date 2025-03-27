Трамп объявил о введении пошлин на все импортные автомобили

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении со следующей недели 25-процентной пошлины на импортные автомобили и легкие грузовики, сообщает Reuters . Эксперты в автомобильной промышленности ожидают, что это приведет к росту цен и остановит производство.

«Мы собираемся ввести 25-процентную пошлину на все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах», - заявил Трамп на мероприятии в Овальном кабинете.

Он уточнил, что пошлины начнут действовать с 3 апреля.

Трамп рассматривает пошлины как инструмент для увеличения доходов, чтобы компенсировать обещанные им налоговые льготы и возродить давно пришедшую в упадок промышленную базу США.

Брэд Сетсер, бывший сотрудник Министерства финансов США, ныне работающий в Совете по международным отношениям, заявил, что около 4 млн автомобилей из Канады и Мексики столкнулись с пошлинами в размере 25% и более, что, вероятно, приведет к росту цен и снижению продаж автомобилей в США «на некоторое время». Он также считает, что экономические последствия могут быть значительными, поскольку импорт готовых транспортных средств в США составляет около 1 п. п. от ВВП США. Более того, тарифы являются «явным нарушением» USMCA.

В 2024 году США импортировали автомобильной продукции на сумму $474 млрд, включая легковые автомобили на сумму $220 млрд. Крупнейшими поставщиками были Мексика, Япония, Южная Корея, Канада и Германия — близкие союзники США.

Между США, Мексикой и Канадой действует соглашение о торговле (USMCA), которое Трамп заключил во время своего первого президентского срока. Соглашение допускает в значительной степени беспошлинную торговлю между США и двумя их крупнейшими торговыми партнерами.

Как заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс, автомобильные детали, соответствующие требованиям USMCA, не будут облагаться пошлинами до тех пор, пока министр торговли после консультаций с Таможенной и пограничной службой США не установит процедуру применения пошлин к их неамериканскому содержимому. До 3 мая от налога освобождаются все остальные виды импорта автозапчастей.

При первой администрации Трампа в 2019 году расследование национальной безопасности установило, что импорт автомобилей подрывает национальную безопасность США, но в то время Трамп не предпринял действий по введению тарифов.

По данным Центра автомобильных исследований, новые транспортные сборы приведут к росту стоимости автомобилей для потребителей на тысячи долларов, что ударит по продажам новых автомобилей и приведет к потере рабочих мест, поскольку автомобильная промышленность США в значительной степени зависит от импортных деталей.