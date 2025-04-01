Обращение можно отправить через еGov mobile
Сервис оповещения автовладельцев запустили в Казахстане
фото Светланы Ромашкиной

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Казахстане заработал сервис оповещения автовладельцев, через который граждане могут отправить водителю уведомление о том, что он, например, неправильно припарковал машину. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

«С сегодняшнего дня запущена еще одна цифровая возможность – сервис оповещения владельцев автомобилей. Если вы заметили, что машина оставлена с открытым окном или блокирует проезд, то достаточно ввести госномер и выбрать ситуацию. Водителю поступит анонимное уведомление», - сказал Мадиев.

Министр рассчитывает, что этот сервис станет инструментом «взаимной помощи и гражданской ответственности».

Кроме того, в ведомстве провели анализ данных eOtinish, который показал, что значительная часть обращений касается типовых ситуаций, которые на практике являются скрытыми госуслугами.

«Чтобы системно решить этот вопрос, приняты соответствующие поправки в закон “О государственных услугах”. Утверждена методика выявления скрытых услуг по критериям однотипности и массовости. В результате уже 140 услуг легализованы», - отметил глава Минцифры.

По его мнению, это должно стать регулярной работой госорганов, что позволит не только снизить нагрузку на eOtinish, но и повысить прозрачность и предсказуемость взаимодействия государства с гражданами.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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