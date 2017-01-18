Vласть запускает серию лекций о связи мировой литературной классики с современностью

В субботу 21 января в Алматы состоится лекция известного тележурналиста, писателя и критика Бориса Стадничука «Дональд Трамп и Вильям Шекспир».

«Последняя президентская кампания в США показала, насколько сознание современного человека базируется не на собственных убеждениях, а на «мемах», внушенных интернетом и СМИ. К сожалению, современный человек на таких же «мемах» строит свое отношение ко всему на свете. В том числе к искусству. В том числе – классическому. В том числе – к Вильяму нашему Шекспиру. Между тем, Шекспир – это Дональд Трамп мировой литературы, непримиримый борец с политкорректностью», - говорит Борис Стадничук.

Со свежим и на первый взгляд парадоксальным взглядом многолетнего редактора и ведущего (в данный момент закрытого) шоу «Лидер XXI века», можно будет ознакомиться, посетив лекцию, которая состоится в ближайшую субботу в 14.00. Вход на лекцию открыт для подписчиков Vласти.

Фото riss.ru

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

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