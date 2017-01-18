Сельские акимы по незнанию могут стать «клиентами» антикоррупционного ведомства – Нигматулин

Как рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, законопроектом предусматривается внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления (МСУ), расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью. Документом вносятся изменения и дополнения в бюджетный, налоговый и гражданский кодексы, законы РК «О государственном имуществе», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О рекламе».
«Как вам известно, бюджетная система страны состоит из 3-х уровней. На уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов самостоятельного бюджета нет. Речь идет почти о 2,5 тысячах административных единицах», - привел данные министр.
Таким образом, бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как четвертый уровень государственного бюджета: с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 человек, а с 2020 года – повсеместно.
Основными источниками дохода такого рода бюджета будут ряд налоговых и неналоговых поступлений, такие как индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты, налог на имущество физических лиц, налог на транспорт с физических и юридических лиц; земельный налог с физических и юридических лиц на земли населенных пунктов, плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также от штрафов, взимаемых акимами за административные правонарушения.
Бюджет МСУ будет утверждаться маслихатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества, а исполнение бюджета МСУ возлагается на аппарат акима села.
Как тут же отметил депутат Берик Оспанов, идея самостоятельного бюджета на уровне села и поселка налагает ответственность за освоение бюджетных средств. Вместе с тем, по состоянию на 1 декабря, на контрольных счетах наличности по республике у аппаратов акимов сел в остатке находилось около 3,6 млрд тенге. А поступлений насчитывали более 11 млрд. тенге.
«Это говорит о том, что более 30% денежных средств не расходуется местными органами самоуправления. При этом остаются нерешенными вопросы благоустройства, освещения, водоснабжения, санитарии и другие. Хотелось бы узнать позицию министерства национальной экономики по этому вопросу: в чем причина недостаточного использования средств контрольных счетов наличности? Какие меры по недопущению подобных фактов принимаются министерством? И не перейдут ли эти проблемы на самостоятельный уровень бюджета?», - поинтересовался мажилисмен.
Сулейменов признал, что действительно цифры именно такие. Однако, у местных акимов есть определенная свобода по использованию данных средств, и пока они не попадают под действие бюджетного кодекса. Соответственно, могут перенести эти средства на следующий год и использовать, когда будет удобно. В то же время министр сообщил, что как только «бюджет четвертого уровня» будет закреплен законодательно, таких поблажек больше не будет. И вот тут возникает вопрос, что сотрудники аппарата акима села, да и сам аким еще не умеют формировать, равно, как и использовать контрольные счета наличности. Поэтому, Миннацэкономики проводит сейчас обучающие семинары и тренинги.
«Исходя из ваших вопросов, рекомендаций мы должны будем подготовить совместно с министерством финансов, с соответствующими комитетами.... Правильно будет подготовить брошюру.... Мы эту брошюру подготовим и распространим по регионам, я думаю, что это каким-то образом поможет (обучить - V)», - отметил Сулейменов.
«Почти 2,5 тысяч акимов, которым в один день, извините меня, с неба в руки упадет свыше 110 миллиардов тенге. Помимо этого, у них есть еще функция управления коммунальной собственностью. Когда и кем будет организовано обучение?», - тут же поинтересовался Нигматулин.
По его мнению, акимов необходимо обучить правильному и грамотному управлению бюджетным процессом и коммунальной собственностью.
«Это очень важный вопрос. Если они будут не в состоянии пользоваться этим инструментарием, работать с денежными потоками и инструментарием работы с коммунальной собственностью, которые предоставляет им законопроект, то в лучшем случае, мы с вами столкнемся с нерациональным использованием средств, а в худшем – акимы этих поселков и сельских округов могут стать потенциальными «клиентами» антикоррупционной службы из-за своей неподготовленности. Мы должны получить подготовленных акимов, а не потенциальных клиентов антикоррупционного ведомства», - заявил спикер.
Loading...