Сельские акимы по незнанию могут стать «клиентами» антикоррупционного ведомства – Нигматулин

Вопросы финансирования местного самоуправления обсудили в среду депутаты мажилиса на пленарном заседании. В первом чтении парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по развитию местного самоуправления» и пришли к выводу: документ «сырой». Из-за незнания того, как использовать средства местных бюджетов, которые будут разделены на четыре категории, руководители сел могут стать «клиентами национального бюро по противодействию коррупции», заявил спикер палаты Нурлан Нигматулин.

Как рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, законопроектом предусматривается внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления (МСУ), расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью. Документом вносятся изменения и дополнения в бюджетный, налоговый и гражданский кодексы, законы РК «О государственном имуществе», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О рекламе».

«Как вам известно, бюджетная система страны состоит из 3-х уровней. На уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов самостоятельного бюджета нет. Речь идет почти о 2,5 тысячах административных единицах», - привел данные министр.

Таким образом, бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как четвертый уровень государственного бюджета: с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 человек, а с 2020 года – повсеместно.

Основными источниками дохода такого рода бюджета будут ряд налоговых и неналоговых поступлений, такие как индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты, налог на имущество физических лиц, налог на транспорт с физических и юридических лиц; земельный налог с физических и юридических лиц на земли населенных пунктов, плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также от штрафов, взимаемых акимами за административные правонарушения.

Бюджет МСУ будет утверждаться маслихатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества, а исполнение бюджета МСУ возлагается на аппарат акима села.

Как тут же отметил депутат Берик Оспанов, идея самостоятельного бюджета на уровне села и поселка налагает ответственность за освоение бюджетных средств. Вместе с тем, по состоянию на 1 декабря, на контрольных счетах наличности по республике у аппаратов акимов сел в остатке находилось около 3,6 млрд тенге. А поступлений насчитывали более 11 млрд. тенге.

«Это говорит о том, что более 30% денежных средств не расходуется местными органами самоуправления. При этом остаются нерешенными вопросы благоустройства, освещения, водоснабжения, санитарии и другие. Хотелось бы узнать позицию министерства национальной экономики по этому вопросу: в чем причина недостаточного использования средств контрольных счетов наличности? Какие меры по недопущению подобных фактов принимаются министерством? И не перейдут ли эти проблемы на самостоятельный уровень бюджета?», - поинтересовался мажилисмен.

Сулейменов признал, что действительно цифры именно такие. Однако, у местных акимов есть определенная свобода по использованию данных средств, и пока они не попадают под действие бюджетного кодекса. Соответственно, могут перенести эти средства на следующий год и использовать, когда будет удобно. В то же время министр сообщил, что как только «бюджет четвертого уровня» будет закреплен законодательно, таких поблажек больше не будет. И вот тут возникает вопрос, что сотрудники аппарата акима села, да и сам аким еще не умеют формировать, равно, как и использовать контрольные счета наличности. Поэтому, Миннацэкономики проводит сейчас обучающие семинары и тренинги.

«Исходя из ваших вопросов, рекомендаций мы должны будем подготовить совместно с министерством финансов, с соответствующими комитетами.... Правильно будет подготовить брошюру.... Мы эту брошюру подготовим и распространим по регионам, я думаю, что это каким-то образом поможет (обучить - V)», - отметил Сулейменов.

«Почти 2,5 тысяч акимов, которым в один день, извините меня, с неба в руки упадет свыше 110 миллиардов тенге. Помимо этого, у них есть еще функция управления коммунальной собственностью. Когда и кем будет организовано обучение?», - тут же поинтересовался Нигматулин.

По его мнению, акимов необходимо обучить правильному и грамотному управлению бюджетным процессом и коммунальной собственностью.

«Это очень важный вопрос. Если они будут не в состоянии пользоваться этим инструментарием, работать с денежными потоками и инструментарием работы с коммунальной собственностью, которые предоставляет им законопроект, то в лучшем случае, мы с вами столкнемся с нерациональным использованием средств, а в худшем – акимы этих поселков и сельских округов могут стать потенциальными «клиентами» антикоррупционной службы из-за своей неподготовленности. Мы должны получить подготовленных акимов, а не потенциальных клиентов антикоррупционного ведомства», - заявил спикер.