Депутаты предлагают правительству воссоздать частные пенсионные фонды

Депутаты мажилиса от фракций «Ак жол» и «Народные коммунисты» обеспокоены состоянием дел в Едином накопительном пенсионном фонде. Первые предлагают премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву и председателю Национального банка Данияру Акишеву отменить монополию ЕНФП и вернуть пенсионные накопления граждан в конкурентную среду, вторые - регламентировать на законодательном уровне деятельность фонда по управлению собственными активами, разработав отдельный закон «О едином накопительном пенсионном фонде». Соответствующие депутатские запросы были озвучены в среду в ходе пленарного заседания палаты.

Как отметила в своем запросе депутат от фракции «Ак жол» Дания Еспаева, с марта 2013 года представители партии в официальных выступлениях в парламенте и в депутатских запросах пять раз ставили вопрос о сохранности пенсионных накоплений ЕНПФ и необходимости принятия предупредительных мер, персональной ответственности за неэффективное или незаконное использование средств фонда должностными лицами.

«Судя по известным событиям, наши опасения, к сожалению, сбылись», - констатировала она.

«Государственное управление пенсионными активами не отменяет злоупотребления, а лишь монополизирует, увеличивает их масштабы, - продолжила депутат. - Правоохранительными органами ведется проверка, возбуждено уголовное дело, задержано прежнее руководство ЕНПФ».

Не вдаваясь в ход расследования, фракция считает необходимым выразить категорическое несогласие с некоторыми пояснениями Нацбанка о том, будто «в нашумевшей сделке на пять миллиардов тенге, ЕНПФ распоряжался не пенсионными деньгами, а собственными средствами».

«Фракция «Ак жол» считает, что у ЕНПФ нет и не может быть никаких собственных средств, а все, находившиеся в фонде финансовые ресурсы, являются доверенными ему в управление пенсионными накоплениями миллионов граждан, либо инвестиционным доходом с этих накоплений», - подчеркнула депутат.

Она также напомнила, что средства фонда не являются добровольным накоплением, а собираются в обязательном порядке. И поэтому нуждаются «в особом внимании и защите».

Кроме того, Еспаева обратила внимание на образовавшийся конфликт интересов, когда «Национальный банк одновременно выступает и регулятором, и оператором ЕНПФ».

«Тем самым, предпосылки к выявленным сегодня нарушениям в фонде были заложены еще при формировании системы его функционирования. Кроме того, монопольное положение и отсутствие конкуренции за внимание вкладчиков - практически дестимулируют работу над повышением его устойчивости и доходности», - сказала депутат.

Она также заявила, что недавние события показал, что Нацбанк оказался не в состоянии обеспечить защиту и требуемую прозрачность в отношении средств ЕНПФ.

Учитывая события, депутатская фракция «Ак жол» предлагает рассмотреть вопрос об отказе от монополии ЕНПФ и возвращении к конкурентным подходам в деятельности пенсионных фондов в лице нескольких крупных независимых участников, которые бы предоставляли вкладчикам возможность выбора на основе рыночной конкуренции под жёстким контролем государства и правительства. Кроме того, здесь считают необходимым включить в перечень инвестиционных инструментов пенсионных накоплений - прямых инвестиций в индустриальные проекты с участием крупных транснациональных корпораций в рамках программы индустриализации.

Депутат от фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров также напомнил про арест руководителей ЕНПФ в связи со сделкой по приобретению облигаций компании «Бузгул Аурум».

«В Национальном банке отмечают, что данная сделка проводилась за счет собственных активов фонда, а не средств вкладчиков, то есть причин для беспокойства нет. Однако коммунисты считают такую постановку вопроса недопустимой. ЕНПФ является полностью государственной структурой, и зарабатывает комиссионное вознаграждение исключительно за счет средств, вносимых вкладчиками. Вся хозяйственная деятельность фонда возможна лишь за счет наличия капитала, сформированного трудом населения», - зачитал он запрос.

В то же время, подчеркнул он, в законе «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» не регламентируется порядок формирования и использования собственных средств ЕНПФ. Кроме того, несмотря на то, что инвестиционная декларация фонда утверждена, на сайте не опубликована инвестиционная стратегия, где бы указывалось, в какие сектора экономики и с какой целью будут вкладываться пенсионные средства, как будет выстраиваться структура активов.

«Отсутствие последовательной инвестиционной стратегии является следствием отсутствия системного видения долгосрочного развития пенсионной системы в целом», - считают депутаты.

В итоге, фактически заморожено решение ключевых проблемных вопросов. Коммунисты считают «недопустимо легкомысленным отношение национального банка и правительства к надеждам наших граждан на достойную старость». Поэтому, здесь считают необходимым регламентировать на законодательном уровне деятельность ЕНПФ по управлению собственными активами.

«Полагаем, что это возможно сделать в рамках отдельного закона «О едином накопительном пенсионном фонде», в котором также должно быть предусмотрено создание органа, представляющего коллективные интересы вкладчиков», - предложил Конуров.

Кроме того, коммунисты предлагают предусмотреть разработку инвестиционной стратегии ЕНПФ на уровне не только Нацбанка, но и правительства «с отражением задач развития отечественной экономики, которые должно решать вложение пенсионных средств».

Фото портала bisnews.kz