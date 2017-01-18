Объяснить поздний отзыв лицензии у Казинвестбанка просят депутаты

Лидер фракции «Ак жол» в мажилисе Азат Перуашев не понимает, почему Ннациональный банк, зная о сложившейся ситуации в Казинвестбанке, так поздно отозвал у него лицензию, почему глава финрегулятора страны занижал цифры по неработающим кредитам, и кто теперь понесет ответственность за сложившуюся ситуацию. Эти вопросы мажилисмен озвучил в среду в ходе пленарного заседания палаты в своем депутатском запросе.

По словам Перуашева, в партию «Ак жол» обратились несколько вкладчиков АО «Казинвестбанк» с вопросами по ликвидации банка. Как подчеркнул депутат, по информации граждан, «имеются неофициальные данные, что в период между приостановлением лицензии на операции по физическим лицам и полным отзывом лицензии на банковскую деятельность, из Казинвестбанка было выведено более 180 млрд. тенге, по причине чего АО «Казинвестбанк» из стабильной финансовой организации «превратился в банк с низкой ликвидностью».

Кроме того, заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков в качестве причин лишения лицензии банка заявил, что «залоги в основном представлены не реальными активами, а деньгами и имуществом, поступающими в будущем. И доля таких займов в составляет более 80%».

«Не ставя под сомнение право и прямую обязанность Национального банка на наведение порядка в подотчётной сфере, просим Вас назначить дату встречи с вкладчиками, а также предоставить ответы на следующие вопросы: насколько достоверна информация о выводе из АО «Казинвестбанк» 180 млрд. тенге в период между приостановлением и отзывом лицензии Казинвестбанка? Если информация неточна, то какие именно суммы денежных средств были выведены из АО «Казинвестбанк» в указанный период, и насколько их вывод был правомерен?», - начал озвучивать вопросы депутат.

Кроме того, фракцию «Акжол» интересует, когда и на какую дату Нацбанк зафиксировал тенденцию роста «некачественно обеспеченных кредитов» в КазИнвестБанке до 80%.

«В частности, когда доля таких кредитов в портфеле Банка превысила 50%? Существуют ли законодательно установленные предельные параметры допустимости таких кредитов, и почему регулятор не отозвал лицензию уже при той ситуации? Каков этот показатель по всем другим БВУ?», - поинтересовался Перуашев.

Еще один вопрос – какова была доля проблемных кредитов Казинвестбанка на момент приостановления лицензии в общем портфеле банка.

«Как известно, буквально месяц назад, в ходе обсуждения налоговых льгот для банков, Вы лично, уважаемый Данияр Талгатович, убеждали депутатов, что доля неработающих кредитов составляет 8,4%, при требованиях МСФО - не более 10%. Превысил ли Казинвестбанк этот индикатор, и если нет – то какие ещё основания послужили причиной отзыва его лицензии?», - подчеркнул мажилисмен.

Перуашев также привел слова Смолякова, что если регулятор «давно и настойчиво» упрекал Казинвестбанк в несоответствии предъявляемым требованиям, то «как сам регулятор, в ведении которого находится и управление ЕНПФ, допустил размещение 3 млрд. тенге пенсионных накоплений на счетах такого ненадёжного банка», тем более, что, «как следует из недавних разъяснений, возврат этой суммы теперь представляется сомнительным». И последний вопрос, озвученный Перуашевым, какую ответственность понесут руководители Казинвестбанка и конкретные должностные лица самого регулятора за допущенную ситуацию.

Национальный банк 26 декабря лишил лицензии Казинвестбанк, в нем введена временная администрация.

Фото с официального сайта Казинвестбанка