Бизнес просит отменить более 9 тысяч требований санитарно-эпидемиологического надзора

Вопросы сокращения административных барьеров и коррупционные риски при применении санитарных норм и правил обсудили в четверг в Генеральной прокуратуре представители антимонопольного ведомства, комитета санитарно-эпидемиологического надзора, бизнес и Национальная палата предпринимателей.

В ходе заседания Совета по защите прав потребителей и противодействию коррупции представители бизнеса рассказывали о необходимости сокращения СанПиНов, разработчики же норм и правил настаивали - для сокращения необходимо научное обоснование.

«Государственными органами к предпринимателям предъявляется более 28 тыс. требований, - сказал в ходе своего выступления директор департамента общественного мониторинга т работы с административными барьерами НПП «Атамекен» Ербол Устемиров. - Предприниматель не то, что исполнять, просто заполнить и знать не представляется возможным. Такое количество требований создает благоприятные условия для коррупции».

Для разрешения ситуации НПП совместно с Генеральной прокуратурой, Миннацэкономики и экспертами выработали подходы к оптимизации проверочных листов при осуществлении государственного контроля и надзора.

«Во-первых, в требования должны включаться требования, организующие безопасность конечного продукта производства. Проверяются они посредством проведения лабораторного анализа, измерения и замеров. Во-вторых, включаются только те требования, которые можно фактически проверить – документация, визуальный осмотр на наличие оборудования, средств, маркировки и других показателей. В-третьих, в проверочные листы не должны включаться требования, которые характеризуют внутренние технологические процессы, т.к. контроль в них осуществляется самим субъектом посредством организации производственного технологического контроля» - разъяснил «новый» подход Устемиров.

Всего, по его словам, было проанализировано более 40 санитарных правил, состоящих из 11 543 требований. Исключить из них, по мнению представителя бизнеса можно порядка 80% (9 172).

Помимо этого, спикер отметил, что в санитарных правилах имеют место устаревшие, а порой «абсурдные требования». В пример он привел запрет на изготовление макарон по-флотски и установление максимальной толщины омлета в 3 см.

«Возникает вопрос – насколько обоснованы и современны данные требования. Недовольство предпринимателей также вызывают чересчур конкретизированные требования к тем ли иным объектам. Например, требование к общественному питанию – хранение продуктов на стеллажах в 50 см от стены с разрывом между штабелями 75 см. Для дошкольного образования – расстояние первого ряда столов от несущей стены – 1 м высота подвеса доски – 7 см, - сказал он и добавил. - Министерство образования рекомендует исключить более 120 требований для дошкольных учреждений».

«На наши рекомендации комитет санитарно-эпидемиологического надзора приводит довод о необходимости научного обоснования исключения либо пересмотра того или иного требования, - рассказал представитель бизнеса. – Для кардинального решения проблемы обоснованности и необходимости тех или иных требований просим совет рекомендовать правительству выделить соответствующие средства для проведения научной ревизии для пересмотра или отмены излишних устаревших или дублирующийся требований».