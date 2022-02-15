Правительство во втором полугодии реформирует программу «Экономика простых вещей»

В рамках реформирования деятельности НПП «Атамекен» в министерстве национальной экономики планируют провести функциональный анализ деятельности палаты. Кроме того, будет изменены программа «Экономика простых вещей», сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«По анализу эффективности программы “Экономика простых вещей” проведена предварительная оценка. Она показала, что 1 тенге субсидий на поддержку участников программы в 2020 году способствовал выпуску 40 тенге продукции и уплате 3 тенге налогов», - отметил Куантыров.

По его данным, за два года реализации программы выпущено продукции на сумму 1,4 трлн тенге и уплачено 136 млрд тенге налогов. С 2019 по 2021 годы создано и сохранено 54 тыс. рабочих мест.

«Полный анализ за 2021 будет проведен к июлю 2022 года после получения данных по уплаченным налогам, и выпуску продукции, и оборотам участников программы. Конкретные решения по внесению изменений в программу будут предложены по результатам данной работы», - пообещал глава Миннацэкономики.

Касательно реформирования деятельности НПП «Атамекен» в министерстве планируют провести функциональный анализ деятельности палаты. Как отметил Куантыров, по итогам этой работы деятельность НПП будет переориентирована на поддержку, защиту и развитие МСБ. Для этого будут выработаны соответствующие поправки в законодательство по вопросам деятельности нацпалаты.