Досудебное расследование завершено, дело направлено в прокуратуру
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Факт коммерческого подкупа выявлен в филиале НПП в Алматинской области – АФМ
Фото Жанары Каримовой

Директор районного филиала НПП «Атамекен» в Алматинской области неоднократно получал деньги от предпринимателей за содействие в получении государственного гранта, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области зарегистрировано уголовное дело в отношении директор районного филиала НПП “Атамекен”», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, пользуясь своим служебным положением, он неоднократно получал от предпринимателей незаконные денежные вознаграждения от 200 тыс. тенге за оказание содействия в получении государственного кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта «Бастау Бизнес».

По указанным фактам досудебное расследование по ст.253 ч.4 УК РК (коммерческий подкуп) завершено и направлено в прокуратуру.

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