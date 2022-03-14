Факт коммерческого подкупа выявлен в филиале НПП в Алматинской области – АФМ

Директор районного филиала НПП «Атамекен» в Алматинской области неоднократно получал деньги от предпринимателей за содействие в получении государственного гранта, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области зарегистрировано уголовное дело в отношении директор районного филиала НПП “Атамекен”», - говорится в сообщении.

По данным АФМ, пользуясь своим служебным положением, он неоднократно получал от предпринимателей незаконные денежные вознаграждения от 200 тыс. тенге за оказание содействия в получении государственного кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта «Бастау Бизнес».

По указанным фактам досудебное расследование по ст.253 ч.4 УК РК (коммерческий подкуп) завершено и направлено в прокуратуру.