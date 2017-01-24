Страны-гаранты намерены обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в Сирию

В ближайшее время страны-гаранты займутся разработкой процесса по разработке механизма, который бы обеспечивал беспрепятственный гуманитарный доступ в Сирию, заявил во вторник в ходе пресс-конференции по итогам Астанинского процесса спецпредставитель генсекретаря ООН Стаффан де Мистура.

«Нашим первым приоритетом было обеспечение укрепление прекращение огня. Это был самый важный приоритет. Если поставить на место сирийцев, которые уже пять лет страдают от конфликта, вы поняли, что прекращение огня - это важнее всего. Сирийский народ нуждался в прекращении кровопролитных конфликтов», - сказал де Мистура.

«Сейчас мы хотим начать работу по разработке механизма, который гарантировался тремя странами, и который обеспечил беспрепятственный гуманитарный доступ», - добавил он.

Спецпосланник подчеркнул, что укрепление режима прекращения огня - это также возможность «обоим сирийским сторонам сказать нам, что они думают о нем».

«Они сказали мне, что для них основным приоритетом было и остается укрепление режима прекращения огня. Это основной приоритет, почему мы приехали сюда», - заверил де Мистура.

По его словам, накануне у него был долгий разговор с сирийской оппозицией: «Они поделились с нами конкретными предложениями в отношении прекращения огня».

«Возможно, вы также слышали от господина Джафари (глава делегации Сирийской Арабской Республики, постоянный представитель Сирийской республики при ООН ), что для них прекращение огня также приоритет, потому что они чувствуют, что этот конфликт затянулся», - пояснил представитель ООН.

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