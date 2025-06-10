Все казахстанские предприятия проверят на промышленную безопасность до конца года

До конца года министерство по ЧС должно поверить все казахстанские предприятия на промышленную безопасность. Кроме того, государственные органы должны будут до 1 ноября завершить интеграцию информационных систем по выявлению и учету травматизма на опасных производствах и к этому же сроку разработать поправки в законодательство, которые не позволят работодателям скрывать травматизм на производствах.

«В вопросе охраны труда крайне важна роль и участие самих работодателей. Необходимо обеспечить заключение работодателями договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев. В целом на предприятиях нужно активно внедрять принцип нулевого травматизма, а также систему оценки и управления профессиональными рисками, отвечающими международным стандартам», - заявил премьер-министр Олжас Бектенов во вторник в ходе заседания правительства.

Для усиления мер по обеспечению безопасных условий труда он поручил Минтруда совместно с заинтересованными госорганами до 1 ноября разработать законодательные поправки в части «недопущения сокрытия работодателями травматизма на производстве». В свою очередь министерство промышленности и строительства совместно с работодателями до конца года должны в обязательном порядке установить специальное оборудование для обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятиях в промышленном и строительном секторах. А министерство по ЧС – до конца года провести проверку предприятий на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности.

Что касается цифровизации трудовой сферы, то до 1 ноября должна быть завершена интеграция информационных систем по выявлению и учету травматизма на опасных производственных объектах страны, а до 1 декабря – создана целостная цифровая экосистема в сфере охраны труда.