Все казахстанские предприятия проверят на промышленную безопасность до конца года

Интеграцию систем по выявлению и учету травматизма должны завершить до 1 ноября
Тамара Вааль, Астана, Власть
До конца года министерство по ЧС должно поверить все казахстанские предприятия на промышленную безопасность. Кроме того, государственные органы должны будут до 1 ноября завершить интеграцию информационных систем по выявлению и учету травматизма на опасных производствах и к этому же сроку разработать поправки в законодательство, которые не позволят работодателям скрывать травматизм на производствах.
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