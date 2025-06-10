Интеграцию систем по выявлению и учету травматизма должны завершить до 1 ноября
Все казахстанские предприятия проверят на промышленную безопасность до конца года
Иллюстративное фото пресс-службы премьер-министра Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

До конца года министерство по ЧС должно поверить все казахстанские предприятия на промышленную безопасность. Кроме того, государственные органы должны будут до 1 ноября завершить интеграцию информационных систем по выявлению и учету травматизма на опасных производствах и к этому же сроку разработать поправки в законодательство, которые не позволят работодателям скрывать травматизм на производствах.

«В вопросе охраны труда крайне важна роль и участие самих работодателей. Необходимо обеспечить заключение работодателями договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев. В целом на предприятиях нужно активно внедрять принцип нулевого травматизма, а также систему оценки и управления профессиональными рисками, отвечающими международным стандартам», - заявил премьер-министр Олжас Бектенов во вторник в ходе заседания правительства.

Для усиления мер по обеспечению безопасных условий труда он поручил Минтруда совместно с заинтересованными госорганами до 1 ноября разработать законодательные поправки в части «недопущения сокрытия работодателями травматизма на производстве». В свою очередь министерство промышленности и строительства совместно с работодателями до конца года должны в обязательном порядке установить специальное оборудование для обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятиях в промышленном и строительном секторах. А министерство по ЧС – до конца года провести проверку предприятий на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности.

Что касается цифровизации трудовой сферы, то до 1 ноября должна быть завершена интеграция информационных систем по выявлению и учету травматизма на опасных производственных объектах страны, а до 1 декабря – создана целостная цифровая экосистема в сфере охраны труда.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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