Елжан Биртанов возглавил Минздрав

Министерство здравоохранения воссоздано в рамках реорганизации министерства здравоохранения и социального развития.

Елжан Биртанов, 1971 года рождения, окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, университет штата Аризоны, Российскую медицинскую академию последипломного образования, менеджмент в здравоохранении, университетскую клинику Шарите в Берлине и университет Туран.

Биртанов начинал карьеру медбратом, работал врачом-токсикологом, реаниматологом и руководителем информационно-консультативного токсикологического центра БСМП. Занимал руководящие должности в Алматинском городском токсикологическом центре и республиканском центре токсикологии. Он 8 лет был заведующим, преподавателем курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей. С 2005 по 2008 года был директором РГП Институт развития здравоохранения. Также несколько месяцев был советником премьер-министра Казахстана в 2008 году.

С декабря 2008 по апрель 2010 был вице-министром здравоохранения. После чего 2 года занимал должность председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг». Также был советником председателя исполнительного совета АОО «Назарбаев Университет», председателем правления ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства».

С ноября 2015 года занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития.

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