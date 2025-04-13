Синоптики прогнозируют также сильный ветер
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В Алматы ожидается гроза и град
Фото Жанары Каримовой

В Алматы в понедельник ожидается непогода, предупреждают синоптики.

В городе прогнозируется сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, возможен крупный град.

В эти департамент по ЧС также предупреждает о высокой лавиной опасности в предгорьях Алматы из-за повышения температуры и таяния снега.

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