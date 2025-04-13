Главная Новости #погода В Алматы ожидается гроза и град Синоптики прогнозируют также сильный ветер 2025-04-13 18:07:00+06:00 202 Фото Жанары Каримовой Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться В Алматы в понедельник ожидается непогода, предупреждают синоптики. В городе прогнозируется сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, возможен крупный град. В эти департамент по ЧС также предупреждает о высокой лавиной опасности в предгорьях Алматы из-за повышения температуры и таяния снега. Власть — это независимое медиа в Казахстане. Поддержите журналистику, которой доверяют. Поддержать Власть Еще по теме: 11.04.2025 В Алматы проведут реконструкцию фонтанов возле акимата, на площади Республики и у театра имени Мусрепова 11.04.2025 FlyArystan в мае запустит новое направление из Алматы в Китай 09.04.2025 Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet запустила рейсы из Сеула в Алматы 08.04.2025 Алматинцы могут бесплатно стерилизовать домашних животных Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Казахстан не ужесточает налоговую политику, а упорядочивает ее, заявил Токаев Новости В Шымкенте откроют Университет культуры и искусств Новости Повышенный ИПН будут уплачивать граждане с доходом свыше 3 млн в месяц – Амрин На выходных в Казахстане ожидаются дожди Новости Доллар торгуется на бирже по 515,3 тенге Новости Прокурор запросил пять лет ограничения свободы для администратора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека Новый налоговый кодекс парламент должен принять до июля - Еспаева Новости Суд приговорил Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы Новости На юге Казахстана ощутили отголоски землетрясения в Таджикистане Просматриваемые Новости 09.04.2025 Все платные банковские услуги будут облагаться НДС – Миннацэкономики Новости 10.04.2025 Главу благотворительного фонда «Елге көмек» подозревают в мошенничестве Новости 10.04.2025 Журналист Лукпан Ахмедьяров является свидетелем с правом на защиту Новости 10.04.2025 Лукпан Ахмедьяров вышел с допроса в полиции Астаны Новости 11.04.2025 Суд приговорил Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы Новости 11.04.2025 Прокурор запросил пять лет ограничения свободы для администратора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека