Повышенный ИПН будут уплачивать граждане с доходом свыше 3 млн в месяц – Амрин

В рамках налоговой реформы министерство национальной экономики готовит дополнительный пакет поправок в законодательство, предусматривающих введение прогрессивной шкалы налогообложения. В частности, для ежемесячного дохода до 3 млн тенге ставка останется 10%, а для доходов выше – 15%, сообщил в пятницу в мажилисе первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

«Сейчас мы готовим дополнительный пакет (поправок – В.), тоже будем обсуждать. Но основное изменение, которое предлагается, – это введение прогрессивной шкалы налогообложения для повышенных доходов», - сказал Амрин.

Он напомнил, что до 2007 года в Казахстане была прогрессивная шкала налогообложения, в которой было пять ступеней. В этот раз, «чтобы не усложнять», принято решение остановиться на двух ставках.

«Первая – это, если в месяц до 3 млн тенге (доход – В.), ставка 10%, как сейчас. Если выше 3 млн тенге, то повышенная ставка 15%. Вот такая шкала предусматривается в рамках этого законопроекта», - пояснил первый вице-министр.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщал, что повышенная ставка ИПН в 15% будет применяться к тем, чей годовой доход превышает 8 500 МРП.