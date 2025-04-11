Повышенный ИПН будут уплачивать граждане с доходом свыше 3 млн в месяц – Амрин

Повышенная ставка составит 15%
Тамара Вааль, Астана, Власть
В рамках налоговой реформы министерство национальной экономики готовит дополнительный пакет поправок в законодательство, предусматривающих введение прогрессивной шкалы налогообложения. В частности, для ежемесячного дохода до 3 млн тенге ставка останется 10%, а для доходов выше – 15%, сообщил в пятницу в мажилисе первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.
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