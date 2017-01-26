Каждый седьмой продукт в казахстанских магазинах не соответствует стандартам качества

Каждый седьмой продукт на казахстанских прилавках не соответствует требованиям безопасности и качества, причем некоторые производители сознательно идут на подделку, заявили представители Комитета по защите прав потребителей на пресс-конференции в Sputnik Казахстан, передает агентство Sputnik .

«По итогам 2016 года нами было отобрано 40 796 проб, из них 5 872 не соответствовали техническим требованиям. Часть из них – от казахстанских производителей (24%), но доминируют производители продукции из Российской Федерации (61%), 16% приходится на такие страны, как Кыргызская Республика, Белоруссия, Украина и Франция», – рассказал заместитель председателя комитета Нуркан Садвакасов.

Самые распространенные нарушения – отсутствие маркировок или лживая информация на них, а также наличие вредных бактерий и плесени в самой продукции.

Председатель гражданского совета Караганды Ермек Абильдин порекомендовал покупателям, заметившим недостатки в продукции, немедленно обращаться в департаменты по защите прав потребителей на местах. В результате проверок комитетом было изъято более 25 тонн опасной продукции, виновные лица привлечены к административной ответственности на сумму свыше 78,9 млн. тенге.