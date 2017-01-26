Каждый седьмой продукт в казахстанских магазинах не соответствует стандартам качества

Алёна Субботина, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Каждый седьмой продукт на казахстанских прилавках не соответствует требованиям безопасности и качества, причем некоторые производители сознательно идут на подделку, заявили представители Комитета по защите прав потребителей на пресс-конференции в Sputnik Казахстан, передает агентство Sputnik.
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