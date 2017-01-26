Суд освободил предпринимателя Лилию Рах от уголовной ответственности

В четверг судья апелляционной коллегии Бахытжан Караманов огласил решение по итогам рассмотрения дела о похищении Хамро Суванова. Предпринимателя Лилию Рах освободили от уголовной ответственности, сообщает Sputnik .

«Приговор Алмалинского районного суда в отношении Рах Лилии Робертовны, Паз Мири, Шалбаева Бахыта и Мисирова Руслана изменить. В отношении Рах Лилии Робертовны применить положение части 2 статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан, освободить от уголовной ответственности в связи с заключенным соглашением о достижении примирения в порядке медиации. Осужденной Рах Лилии Робертовне отменить меру пресечения и освободить из-под стражи немедленно», - зачитал решение судья Бахытжан Караманов.

Также суд отменил конфискацию имущества Лилии Рах, Мири Паз, Бахыта Шалбаева и Руслана Мисирова. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Лилия Рах была арестована 27 июля, однако пресс-служба ДВД Алматы сообщила об этом только 24 августа текущего года.

Из заявления ведомства стало известно, что 9 июля 2016 года в полицию Алматы обратились с заявлением о безвестном исчезновении 33-летнего гражданина Узбекистана Хамро Суванова.

Как сообщила пресс-служба ДВД, в ходе комплекса оперативных и следственных мероприятий было установлено, что Суванов был похищен и насильно удерживался в одной из съемных квартир. Тогда по подозрению в совершении данного преступления, сотрудниками УБОП ДВД города задержаны четыре человека, в том числе и Лилия Рах. Досудебное расследование проводилось по статье 125 Уголовного Кодекса Казахстана - похищение человека. На период следствия в качестве меры пресечения в отношении подозреваемых избран арест.

10 ноября 2016 года в Алмалинском районном суде вынесли приговор по делу о похищении гражданина Узбекистана Хамро Суванова. Лилию Рах тогда приговорили к 7 годам лишения свободы, Мири Паз - к 7,5 годам, Бахыта Шалбаева и Ислама Мисирова - к 8 годам в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.