Абитуриенты, не получившие грант, намерены судиться с Миннауки и высшего образования

Абитуриенты, набравшие высокие баллы и не получившие государственный образовательный грант из-за квот, которые выдали детям, пострадавшим от паводков, намерены судиться с министерством науки и высшего образования. Адвокат Халида Ажигулова заявила «Власти», что готова помочь молодым людям с досудебными претензиями, представлять их интересы в суде и, в случае необходимости, обратиться в комитет ООН по правам детей.

«Сейчас ко мне обратились более 20 абитуриентов, набравших высокие баллы, но не получивших грант из-за новой квоты для пострадавших от ЧС, все хотят присоединиться к иску. Несколько истцов могут подать один иск с одинаковыми требованиями к одному ответчику. Но даже один абитуриент имеет право самостоятельно подать иск с целью обжаловать приказ министерства о введении новой квоты», —сказала Ажигулова.

По ее словам, сейчас она и абитуриенты внимательно изучают приказы министерства на наличие нарушений действующего законодательства, в том числе по порядку присуждения государственных образовательных грантов и по защите детей от дискриминации.

«Нам интересно понять логику Министерства, когда они вводили эту новую квоту и решили установить ее размер на достаточно высоком уровне - 20% от всех грантов.

Почему 20%? Откуда взялась именно эта цифра? По каким подсчетам? Почему не 10%? Не 5%? Например, для детей-сирот, детей с инвалидностью у нас ежегодная квота составляет всего лишь 1%, для детей из многодетных семей – 5%.

Если будет выявлено наличие дискриминационных норм и иных нарушений в приказе министерства, которое привело к возникновению ситуации, и министерство откажется исправить ситуацию во внесудебном порядке, то, конечно, мы будем подавать иск в суд, чтобы в дальнейшем, при необходимости, мы могли также обратиться и в Конституционный суд для защиты наших детей от возможной дискриминации. А если судебная система никак не поддержит право наших детей на получение заслуженных грантов на высшее образование, то есть процедура, согласно которой дети и их родители имеют право обращаться в Комитет ООН по правам ребенка для защиты их прав от дискриминации», - подчеркнула адвокат.

Одна из абитуриентов, намеренных подавать иск в суд - Медина Майсар. На ЕНТ она набрала 119 баллов из 140 и планировала получить государственный грант по специальности «Право», так как годом ранее проходной балл на бесплатное обучение составлял 116 баллов.

«К сожалению, грант я не получила, но меня больше всего расстроило то, что меня обошли люди со 115 баллами, только потому что у них была квота ЧС. Несколько дней я была в подавленном и расстроенном состоянии. Мне даже пришлось обратиться за помощью к психологу. Я не могла сдержать слез от обиды. Если бы я проиграла в равной борьбе, то я бы понимала, что есть другие абитуриенты, более грамотные, умные. Но тут, я считаю, что это несправедливо, что те, кто имеет меньше баллов, получают грант. Я была готова проиграть в конкурсе грантов, но только в честной и конкурентной борьбе. В соцсетях я увидела, что в такой ситуации как у меня оказались сотни, а может быть и тысячи абитуриентов. Поскольку я сама уже много лет являюсь детской правозащитницей, мной было принято решение обратиться в суд для защиты своих прав», - рассказала Майсар.

Во вторник, в ходе брифинга в правительстве министр науки и высшего образования Саясат Нурбек признал, что после опубликования списка грантов, возник вопрос касательно распределения грантов между детьми, пострадавших в результате паводков. В результате чего абитуриенты, набравшие большее количество баллов, не прошли по конкурсу.

«Государственный образовательный заказ выделяется в первую очередь на те специальности, которые приоритетны для государства…. Это ребята, которые подали на неприоритетные для государства специальности (не получили грант - В.). Мы должны четко понимать, что государственный образовательный заказ выделяется на приоритетные для государства специальности…. Мы разговаривали с акиматами и с фондом «Қазақстан халқына», чтобы они обращали внимание, в первую очередь, на этих ребят, которые получили высокие баллы. Ректорских грантов очень много у нас в этому году, будут выбирать именно из этого поля. Дальше мы думаем будет драка ректоров за этих талантливых ребят. Те гранты, которые останутся неиспользуемыми, будут распределены среди этих ребят. То есть уже 6-7 тысяч грантов таргетированно будут идти на этих ребят», - заявил Нурбек.

В свою очередь, Халида Ажигулова считает позицию министра не совсем корректной.

«Мы, как налогоплательщики, должны быть заинтересованы, чтобы государственные образовательные гранты за счет наших налогов, прежде всего, предоставлялись лучшим из лучших наших абитуриентов, которые теоретические смогут внести бОльший вклад в развитие нашей страны и национальной экономики. Абитуриентов из регионов, пострадавших от ЧС, тоже нужно поддержать, но на это необходимо выделять дополнительные средства. Министр сказал, что абитуриенты могут обратиться в другие вузы, подавать на внутренние гранты, обратиться в «Қазақстан Халкына». Но не только у меня одной возникает аналогичный вопрос, а почему изначально министерство не обратилось во все указанные источники для того, чтобы обеспечить грантами абитуриентов, которые окончили школы в регионах, пострадавших от ЧС?», - задается вопросом адвокат.

В конечном итоге, подчеркнула она, таким решением министерства, «по сути, стравили между собой детей» и «получили рост социального напряжения среди молодежи».