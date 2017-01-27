Первое заседание общественного совета при ЕНПФ планируется провести в феврале

«Мы предполагаем, а обстоятельства располагают, но мы планируем, что уже где-то в феврале этот совет заработает», - сказала Vласти руководитель пресс-центра ЕНПФ Марина Акмаева.

Сейчас, по её словам, в фонде начали активную работу по изучению общественного мнения, рассматривают заявки желающих вступить в общественный совет.

«Сейчас началась активная работа. Мы изучаем общественное мнение, мониторим информационное пространство – какие были высказывания от экспертов за последнее время, что можно взять в работу. Мы вышли с этими экспертами на диалог, приглашаем их принять участие в работе общественного совета. То же самое касается и журналистов, как выразителей общественного мнения. Кстати, только от журналистов мы получили около 30 заявок. Но, понятно, чтобы это был работающий орган, должно быть ограниченное количество человек. Примерно 20-25 в целом», - заметила Акмаева.

Она также проинформировала, что в ЕНПФ уже изучают рекомендации по возможному реформированию и модернизации системы.

«Мы анализируем (мнения общественности – V). Некоторые компании, общественные организации предлагают, например, идеи по привлечению вкладчиков системы, популяризируя именно постоянные, регулярные накопления. В конечном счете они обеспечивают жизнь на пенсии. Но если этих накоплений недостаточно, возможно, будут рассматриваться варианты их использования до выхода на пенсию. Но это пока перспективы, это изучается», - сказала Акмаева.

12 января на пресс-конференции фонда объявили, что при нем создадут общественный совет. Туда войдут эксперты финансового рынка, журналисты, представители общественных объединений.

Фото с сайта bisnews.kz