Казахстан добивается экстрадиции задержанного в Афганистане боевика-казахстанца

Уроженец Атырауской области задержан в Афганистане по подозрению в террористической деятельности, сообщает в пятницу Sputnik Казахстан со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Ануара Жайнакова.

Жайнаков сообщил агентству, что гражданин Казахстана Зналиев Дамир Амангелдиевич был задержан 19 января. Зналиев родился в 1989 году в Атырауской области.

Правоохранительные органы Афганистана задержали мужчину в северной провинции Афганистана Сари-Пуль по подозрению в террористической деятельности. По запросу Казахстана ранее он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, отметил Жайнаков.

«В настоящее время совместно с компетентными органами Казахстана прорабатывается вопрос экстрадиции указанного гражданина в Казахстан», - цитирует Sputnik Казахстан слова представителя МИДа.

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