Назарбаев: «Процессы урбанизации обуславливают необходимость развития строительного сектора»

Строительный сектор станет полноценным драйвером отечественной экономики. Для этого важно обеспечить трансферт новейших технологий, как в строительство, так и в производство стройматериалов, - отметил Нурсултан Назарбаев в послании, опубликованном во вторник на официальном сайте президента.

«Важно не забывать, что инвестируя в строительство дорог, домов и другой инфраструктуры мы определяем физический и технологический облик наших городов на много лет вперед», - отмечено в шестом пункте послания.

Кроме того президент напомнил, в 2017 году начинается реализация государственной программы «Нурлы жер». Одной из ее задач станет обеспечение 1,5 миллиона семей жильем в предстоящие 15 лет. В программе будут заложены комплексные меры развития рынка жилья.

«Это удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму». Будет производиться субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками через АО «Казахстанская ипотечная компания». Продолжится строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка. На это будут повторно использованы раннее выделенные средства по «револьверному» принципу», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Для социально уязвимых слоев населения акиматы продолжат развивать арендное жильё без права выкупа, а под массовое жилищное строительство акимы должны выделить соответствующие земельные участки.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы строительство индивидуальных домов в городах осуществлялось в едином архитектурном стиле. Для этого государство будет помогать необходимой инфраструктурой».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с заявлением, в котором рассказал о проведении третьей модернизации страны. Текст послания был опубликован на официальном сайте президента.