Мир за ночь. 30-31 января 2017 года

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В США, в ответ на указ, запрещающий въезд на территорию страны гражданам некоторых мусульманских стран, вызвал многочисленные протесты не только среди горожан. Группа сотрудников госдепартамента США составила письмо, в котором выражается несогласие с миграционной политикой президента Дональда Трампа, сообщает Русская служба ВВС. В петиции, которую поддержали сотни дипломатов, говорится, что миграционный указ Трампа не защитит страну от террористических атак, а, напротив, настроит иностранцев против американских граждан.

Дипломаты отмечают, что принятый Трампом временный запрет на въезд граждан семи преимущественно мусульманских стран – это попытка не пустить в страну небольшое количество потенциальных преступников, запретив при этом въезд 200 млн законопослушных граждан.

Тем временем, генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил, что подает в федеральный суд иск против президента США Дональда Трампа, министерства внутренней безопасности и чиновников президентской администрации из-за указа о миграционной политике. Фергюсон требует признать неконституционными основные положения указа. По его мнению, указ нарушает положение американской конституции о равенстве перед законом, право за свободу вероисповедания, право на справедливое судебное разбирательство и законы об иммиграции. Генпрокурор штата Вашингтон подал ходатайство о приостановке действия указа.

В иске говорится, что действия президента «разделяют семьи в Вашингтоне, наносят вред тысячам жителей Вашингтона, вредят экономике Вашингтона, наносят ущерб базирующимся в Вашингтоне компаниям и подрывают суверенный интерес Вашингтона в том, чтобы быть гостеприимным место для иммигрантов и беженцев».

Иск поддержала американская компания Microsoft, пишет агентство ТАСС. Компания заявила, что она сотрудничает с прокуратурой штата и в этих целях готова дать показания в качестве свидетеля. Представители Microsoft также отметили, что они передали властям штата всю информацию о том, как именно иммиграционные указы президента коснулись непосредственно корпорации и ее сотрудников.

Против указа, подписанного президентом Трампом, выступила действующий генеральный прокурор США Салли Йейтс. Она заявила, что министерство юстиции не будет защищать миграционный указ президента Дональда Трампа в суде, поскольку она «не убеждена в законности указа президента».

«Министерство юстиции не будет представлять аргументы в защиту распоряжения президента», – приводит ее слова BBС.

Жители США в ответ на миграционную политику Трампа устроили многотысячные протесты в аэропортах и крупных городах по всей стране, требуя освобождения и допуска на территорию страны всех задержанных и отмены указа, противоречащего, по их мнению, американской конституции. Экс-президент Барак Обама поддержал акции протеста, сообщив, что он категорически против дискриминации людей по религиозному признаку.

В Белом доме, в свою очередь, порекомендовали чиновникам, не понимающим миграционную политику Трампа, уволиться, пишет РИА Новости.

Американские чиновники, которые не согласны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа, имеют право как на свободное волеизъявление, так и возможность оставить свои должности, прокомментировал недовольство дипломатов представитель Белого дома Шон Спайсер:

«Повторюсь, я думаю, что здесь просто раздули из мухи слона. Вы говорите про 24-часовой период, когда 325 тысяч людей были обслужены нашими аэропортами, но 109 человек из 7 стран были задержаны. (Это люди) из стран, которых указали сотрудники администрации (бывшего президента Барака) Обамы. И у этих бюрократов с этим проблемы? Я думаю, что им нужно либо понять программу, либо уйти», – сказал он, признав, что «каждый сотрудник госдепартамента имеет право выражать точку зрения».

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает РИА Новости. Сообщается, что испытательный пуск был произведен в воскресенье за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.

Принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания, передает американский телеканал Fox news. «Тем не менее, это по меньшей мере второе испытание ракет с июля», – отмечают журналисты.

Президент Украины Петр Порошенко прервал поездку в Германию из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщает Русская служба ВВС.

По словам пресс-секретаря президента Святослава Цеголко, в городе Авдеевка под Донецком из-за обстрелов сложилась чрезвычайная ситуация, граничащая с гуманитарной катастрофой. Местные власти ранее сообщили, что из-за повреждения под обстрелами линий электропередачи без света остались около 25 тысяч жителей Авдеевки. Также в городе нет воды и отопления.

Порошенко, по словам замруководителя администрации президента Константина Елисеева, поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы в любом режиме, включая видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию, которую в Киеве характеризуют как «критическую», передает газета «Ведомости». Также президент Украины поручил министру иностранных дел Украины быть в тесном контакте с представителями Совета Безопасности ООН.

Агентство Интерфакс со ссылкой на представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждает, что бой в районе Авдеевки сейчас разгорелся с новой силой. Сообщается, что украинские военные перешли в наступление, а также обстреляли из артиллерии окраины Донецка и Макеевки.

Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Украинские власти заявление ДНР пока не прокомментировали. По данным минобороны Украины, серьезное обострение под Авдеевкой, имеющей стратегическое значение, началось в ночь на 29 января. Позиции украинской армии попали под мощный обстрел. По данным украинских властей, на данный момент погибли как минимум семь украинских военнослужащих, еще 18 получили ранения.

Британские депутаты впервые обсудят во вторник законопроект о введении в действие процедуры выхода Великобритании из состава Евросоюза, пишет агентство ТАСС. Соответствующий документ был внесен правительством в парламент 26 января, когда и состоялось его первое чтение.

Согласно действующему порядку, это была формальная процедура без каких-либо дебатов. Начинающееся рассмотрение законопроекта во втором чтении должно продлиться два дня. Формальным оно уже не будет, и, как ожидается, большинство из 650 народных избранников воспользуются возможностью высказаться по теме предстоящих переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести переговоры, на которых будет решено, по какому именно сценарию Великобритания перестанет быть членом Евросоюза. Речь идет о масштабных изменениях, которые коснутся огромной части подданных Соединенного Королевства и эффект от которых может ощущаться не одно десятилетие.