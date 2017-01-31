В горах близ Алматы возможен сход снежных лавин

В связи с выпадением осадков в период с 31 января по 1 феврался в горах Заилийского Алатау ожидается сход снежных лавин, распространил днем во вторник предупреждение департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы.

В связи со штормовых предупреждением, спасательные службы не рекомендуют подниматься в горы:

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» РИП № 7 от 31.01.2017г. предупреждает: в связи с выпадением сильных осадков и большой высотой снежного покрова в горах Илийского Алатау в период 31 января по 1 февраля ожидается сход снежных лавин», – говорится в сообщении.

31 января - 2 февраля на большей части Казахстана ожидаются осадки: на юге,юго-востоке и в центральной части страны синоптики прогнозируют мокрый снег и туман; на востоке, западе и севере – снегопады и метели. По состоянию на 8 утра 31 января в аэропорте Алматы в связи с метеоусловиями были задержаны вылеты 6 рейсов. На данный момент все они вылетели по своим направлениям.