Сагинтаев раздал поручения кабинету министров, связанные с посланием президента

Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев рассказал министрам, чем им придется заняться в ближайшее время в свете послания президента народу Казахстана. Глава правительства обозначил приоритеты, сроки разработки и ответственных по всем направлениям.

Как заявил премьер, к практической реализации послания правительство приступает немедленно. Уже разрабатывается общенациональный план, который необходимо «обсудить и принять 7 февраля». Кроме того, Сагинтаев поставил конкретные задачи перед каждым министром.

Например, за первый приоритет послания – ускоренную технологическую модернизацию экономики будет отвечать министерство информации и коммуникаций.

«Президентом поручено разработать программу «Цифровой Казахстан» и адаптировать наше законодательство для стимулирования развития IT-технологий. Поручаю министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованными госорганами форсировать разработку данной программы и подготовку законодательных изменений», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что на особый контроль необходимо взять «подключение сел к волоконно-оптическим линиям до 2020 года».

Кроме того, министрам информации и коммуникаций, национальной экономики и финансов необходимо проработать вопрос создания технопарка IT-стартапов на базе объектов ЭКСПО и оказать законодательную поддержку в виде налоговых льгот, упрощенного визового и трудового режимов.

«Необходимо определить основные направления по практическому внедрению элементов индустрии 4.0, в том числе в реализации пилотных проектов в промышленном и инфраструктурном секторах экономики. Поручаю министерствам по инвестициям развитию, энергетики, сельского хозяйства разработать комплекс мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года», - обратился к подчиненным Сагинтаев.

Министерству по инвестициям и развитию, по словам премьера, необходимо будет заняться мерами поддержки экспорта по принципу «одного окна» и активизировать работу по мониторингу и устранению торговых барьеров при продвижении казахстанских товаров на зарубежные рынки, а также внести предложение по созданию при правительстве совета по экспортной политике. Кроме того, до 1 сентября необходимо принять экспортную стратегию.

Министерству энергетики до конца года необходимо обеспечить принятие нового кодекса о недрах и необходимые поправки в налоговое законодательство. Вопросами сельского хозяйства займется вице-премьер – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.

Министерство труда и социальной защиты должно заняться выработкой цифровых индикаторов по каждому региону, исходя из возможностей и поставленных задач по созданию новых рабочих мест. Также главе ведомства Тамаре Дуйсеновой поручено выработать меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса. Максимально оптимизировать процессы оказания государственных услуг.

«Министерству национальной экономики совместно с НПП поручаю до 1 июля разработать системные меры по дерегулированию бизнеса. На рассмотрение мажилиса мы внесли пятый пакет законодательных поправок для улучшения позиций Казахстана в рейтинге Doing Bussiness. Аскар Узакпаевич (Мамин), возьмите на контроль ход прохождения законопроекта в парламенте», - также поручил премьер.

Напомнил Сагинтаев и про развитие государственно-частного партнерства.

«Министерству нацэкономики совместно с акимами поручаю пересмотреть подходы и обеспечить активное использование ГЧП. Хочу отметить, что вопрос развития ГЧП - это персональная ответственность всех руководителей без исключения», - подчеркнул он.

«Для недопущения ценовых сговоров поручаю министерству нацэкономики совместно с Минюстом и палатой «Атамекен» провести ревизию законодательства для выявления норм, препятствующих конкуренции», - также поручил премьер-министр.

В целом, практически все министры будут заняты реализацией нового послания. Контроль будут обеспечивать вице-премьеры – Имангали Тасмагамбетов и Аскар Мамин.

Фото Службы центральных коммуникаций