Коммунальные службы Алматы вывезли 4,5 тыс. кубометров снега

31 января коммунальные службы города с начала снегопада вывезли более 4,5 тысяч кубометров снега, около 3 тысяч тонн реагентов было использовано для обработки дорог и тротуаров , сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Высота снежного покрова за сутки достигла 35 сантиметров в горной местности, в городе – 12 сантиметров:

«На уборку снега вышло 1630 дорожных рабочих и 535 единиц спецтехники. Еще 150 единиц было дополнительно привлечено с резервов строительных компаний. С начала снегопада в городе проводятся противогололедные мероприятия. На данный момент на посыпку дорожных полотен израсходовано 2900 тонн антигололедных смесей», – говорится в сообщении.

Во вторник, 31 января департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы распространил сообщение о возможностью схода лавин в горных районах близ города. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются 31 января - 2 февраля на большей части Казахстана.