Коммунальные службы Алматы вывезли 4,5 тыс. кубометров снега

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Фото Жанары Каримовой

31 января коммунальные службы города с начала снегопада вывезли более 4,5 тысяч кубометров снега, около 3 тысяч тонн реагентов было использовано для обработки дорог и тротуаров , сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Высота снежного покрова за сутки достигла 35 сантиметров в горной местности, в городе – 12 сантиметров:

«На уборку снега вышло 1630 дорожных рабочих и 535 единиц спецтехники. Еще 150 единиц было дополнительно привлечено с резервов строительных компаний. С начала снегопада в городе проводятся противогололедные мероприятия. На данный момент на посыпку дорожных полотен израсходовано 2900 тонн антигололедных смесей», – говорится в сообщении.

Во вторник, 31 января департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы распространил сообщение о возможностью схода лавин в горных районах близ города. По прогнозу синоптиков, осадки ожидаются 31 января - 2 февраля на большей части Казахстана.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев объяснил, почему передает часть президентских полномочий
Новости
Желающих сорвать переговоры по Сирии в Астане было предостаточно – спецпредставитель России
Новости
На вокзале Астаны часть металлической конструкции рухнула на поезд и перрон
Новости
Российская сторона передала сирийской оппозиции свой вариант Конституции Сирии
Новости
Елжан Биртанов возглавил Минздрав
Новости
Сменился председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры