Bank RBK увеличил регуляторный капитал на 12%

АО «Bank RBK» сообщил об увеличении регуляторного капитала на 11 млрд тенге (на 12%). Из указанной суммы 9,9 млрд тенге поступило в виде простых акций, а оставшиеся 1,1 млрд тенге – в виде субординированного долга. В результате докапитализации размер регуляторного капитала банка составил порядка 103 млрд тенге, собственного капитала – 92 млрд тенге, уставного капитала – 64 млрд тенге. Наращивание капитала позволило Банку увеличить показатели достаточности капитала К1-1 и К2 с 7,5% и 9,0% до порядка 8,5% и 10,1% соответственно.

Благодаря росту капитализации Банк сможет упрочить конкурентоспособные позиции на рынке. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративного сектора экономики и кредитование казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

Председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов в свою очередь заявил, что банк "разделяет политику Национального банка, применяющего широкий спектр мер, направленных на оздоровление ситуации в отечественном банковском секторе и повышение устойчивости банков второго уровня", в том числе в контексте поручений, данных президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в ежегодном послании народу по оздоровлению финансового сектора.

"Акционеры и руководство Bank RBK строго придерживаются принципов ответственного подхода к ведению бизнеса и по мере необходимости осуществляют своевременные вливания в капитал банка в целях поддержки роста финансового института и упрочения его надежности", – отметил Мажинов, слова которого приводятся в сообщении.

По состоянию на 1 января 2017 года активы Банка составили 1 021 млрд тенге, ссудный портфель – 753,4 млрд тенге, средства клиентов – 782,6 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 210,3 млрд тенге.