Президент поручил уволить руководство «СК-Фармации»

Назарбаев считает, что чиновники не дают фармотрасли развиваться
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Казахстанские чиновники не дают развиваться отечественной фармацевтической отрасли. В этой связи в пятницу в ходе расширенного заседания правительства поручил министру здравоохранения Елжану Биртанову «выгнать всех» из «СК-Фармации» - единого дистрибьютора лекарственных средств.
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