Президент поручил уволить руководство «СК-Фармации»

Казахстанские чиновники не дают развиваться отечественной фармацевтической отрасли. В этой связи в пятницу в ходе расширенного заседания правительства поручил министру здравоохранения Елжану Биртанову «выгнать всех» из «СК-Фармации» - единого дистрибьютора лекарственных средств.

«Сейчас приезжают бизнесмены, которые хотят построить фармацевтические фабрики, но их не допускают к этой сфере, не дают земельные участки, не дают заказы. Потому что со всеми заграничными странами у нас контракты составлены. Говорят, сидит человек, который имеет что-то от этого. Не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль», - заявил Назарбаев.

В этой связи он обратился к министру здравоохранения с вопросом, возможно ли переломить сложившуюся ситуацию?

«Выгони всех, кто в Фармации сидит сейчас. Выгони. И поставь новых людей и обеспечь разбирательство, куда деньги деваются! Почему это делается? Новых людей набери. Это я несколько лет говорю. И ничего не получается. Какие-то сидят люди, которых сдвинуть невозможно. Кто поддерживает их? Отвечает Биртанов за это», - поручил глава государства.