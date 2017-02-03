Назарбаев считает, что чиновники не дают фармотрасли развиваться
Президент поручил уволить руководство «СК-Фармации»
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Казахстанские чиновники не дают развиваться отечественной фармацевтической отрасли. В этой связи в пятницу в ходе расширенного заседания правительства поручил министру здравоохранения Елжану Биртанову «выгнать всех» из «СК-Фармации» - единого дистрибьютора лекарственных средств.

«Сейчас приезжают бизнесмены, которые хотят построить фармацевтические фабрики, но их не допускают к этой сфере, не дают земельные участки, не дают заказы. Потому что со всеми заграничными странами у нас контракты составлены. Говорят, сидит человек, который имеет что-то от этого. Не хочет развивать отечественную фармацевтическую отрасль», - заявил Назарбаев.

В этой связи он обратился к министру здравоохранения с вопросом, возможно ли переломить сложившуюся ситуацию?

«Выгони всех, кто в Фармации сидит сейчас. Выгони. И поставь новых людей и обеспечь разбирательство, куда деньги деваются! Почему это делается? Новых людей набери. Это я несколько лет говорю. И ничего не получается. Какие-то сидят люди, которых сдвинуть невозможно. Кто поддерживает их? Отвечает Биртанов за это», - поручил глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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