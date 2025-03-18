Восемь стран могут остаться без лечения ВИЧ из-за приостановки США иностранной помощи – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, решение администрации президента США приостановить иностранную помощь нарушило поставки лекарств от ВИЧ в восемь стран, сообщает Reuters .

Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина могут исчерпать свои запасы лекарств от ВИЧ в ближайшие месяцы, отмечает ВОЗ.

«Сбои в программах по ВИЧ могут свести на нет 20 лет прогресса», - заявил на пресс-конференции генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус.

По его словам, это может привести к более чем 10 млн дополнительных случаев ВИЧ и 3 млн смертей, связанных с этим.

Приостановка иностранной помощи Соединенными Штатами повлияла также на усилия по борьбе с полиомиелитом, малярией и туберкулезом. Кроме того, вероятно будет закрыта координируемая ВОЗ глобальная лабораторная сеть по кори и краснухе, насчитывающая более 700 лабораторий по всему миру.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что США «обязаны гарантировать, что, в случае прекращения прямого финансирования стран, это будет сделано упорядоченным и гуманным образом, что позволит им найти альтернативные источники финансирования».

Нехватка финансирования может также привести к закрытию 80% поддерживаемых ВОЗ основных служб здравоохранения в Афганистане.

По состоянию на 4 марта, из-за нехватки финансирования закрылось 167 медицинских учреждений, а к июню без срочного вмешательства могут закрыться еще более 220 учреждений.

Планы США по выходу из ВОЗ также вынудили организацию, которая обычно получает около пятой части общего годового финансирования от США, не принимать на работу новых сотрудников и начать сокращение бюджета. В понедельник Всемирная организация здравоохранения заявила, что планирует сократить целевой показатель финансирования чрезвычайных операций с $1,2 млрд до $872 млн в бюджетном периоде 2026–2027 годов.