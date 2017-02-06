Авиакомпания Qatar Airways успешно совершила самый долгий коммерческий полет в истории. Как сообщает New Zealand Herald, ее Boeing 777 вылетел из Дохи и приземлился в аэропорту Окленда в 7.30 утра понедельника по местному времени. Полет продолжался около 16 часов и 15 минут, но занял на четверть часа меньше запланированного времени. Обратный перелет может продолжаться более 18 часов из-за неблагоприятного направления ветра.

Гендиректор авиакомпании Акбар аль Бакер заявил, что авиакомпания не закроет рейс, если сильно вырастут цены на авиатопливо. «Мы никогда не закрываем маршруты, которые запускаем. Мы не такая авиакомпания, которая остается, только пока продолжаются хорошие времена. Мы пришли, чтобы остаться и на хорошие времена, и на плохие, потому что мы служим людям», - сказал он.

Самолет с 217 местами в эконом-классе и 42 местами в бизнес-классе был полон. Рейс обслуживали четыре пилота и 15 бортпроводников, за время перелета пассажиры получили 1100 чашек кофе и чая, 2000 порций прохладительных напитков и более 1030 порций еды, пишут «Ведомости».

И.о. директора аэропорта Окленда Скотт Таскер заявил, что открытие этого маршрута может принести $198 млн экономике Новой Зеландии.