Совместную геологоразведку и добычу редкоземельных металлов предлагает Токаев Италии

Токаев напомнил, что у Казахстана есть их значительные запасы
Тамара Вааль, Астана, Власть
Казахстан предлагает Италии благоприятные условия для совместной геологоразведки редкоземельных металлов. Об этом в пятницу в ходе первого саммита ««Центральная Азия – Италия» заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
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