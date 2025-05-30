Совместную геологоразведку и добычу редкоземельных металлов предлагает Токаев Италии

Казахстан предлагает Италии благоприятные условия для совместной геологоразведки редкоземельных металлов. Об этом в пятницу в ходе первого саммита ««Центральная Азия – Италия» заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мы готовы предложить итальянским компаниям благоприятные условия для совместной геологоразведки и добычи редкоземельных элементов и минералов, руководствуясь формулой "инвестиции и технологии в обмен на стратегическое сырье"», - заявил Токаев.

Он отметил, что в целом усиление промышленной кооперации открывает большие перспективы. И, напомнил президент, Казахстан обладает значительными запасами редкоземельных металлов и готов работать в этом направлении совместно с Италией. В частности, страна выступила с инициативой о создании регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлах в Центральной Азии.