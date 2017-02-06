Расследование причин авиакатастрофы продолжается
Комиссия МАК завершила работы на месте авиакатастрофы под Бишкеком
ФОТО С САЙТА ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН

Ирина Галат, Vласть

Комиссия Международного авиационного комитета завершила работы на месте крушения Боинга возле аэропорта «Манас», сообщает в понедельник Казинформ.

В ходе проведения полевого этапа расследования с применением беспилотного летательного аппарата составлена схема места авиационного происшествия. Комиссия, совместно с представителями Национального комитета по безопасности на транспорте (NTSB) США и Комитета по расследованию происшествий (КАIK) Турции, осмотрела элементы конструкции самолета, проанализировала их повреждения, отобрала необходимые агрегаты для проведения исследований. Элементы конструкции самолета убраны с места происшествия и складированы на территории аэродрома «Манас». Завершен анализ метеорологической информации.

«Комиссия изучает летную и техническую документацию, относящуюся к авиационному происшествию, а также анализирует действия экипажа. Проводится оценка действий аварийно-спасательных команд, принимавших участие в работах на месте авиационного происшествия. Работа комиссии по расследованию ведётся в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО в тесном сотрудничестве со всеми сторонами, вовлечёнными в расследование, и на основании заключенных ранее соглашений о сотрудничестве в области расследования авиационных происшествий и обеспечения безопасности полётов», - говорится в сообщении МАК.

Ранее председатель комиссии МАК Леонид Каширский сообщил, что для окончательных выводов о причинах авиакатастрофы потребуется полгода. Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing-747, совершавший рейс из Гонконга в Стамбул, разбился в районе дачного поселка Дача-Су под Бишкеком. В результате трагедии погибло 39 человек.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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