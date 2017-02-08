За два года заблокировано более 300 сообществ и групп суицидальной направленности

Факты подросткового суицида, спровоцированного социальными группами в Казахстане, не доказаны, а потому СМИ должны прекратить привлекать внимание к этой проблеме. Так считает президент РОО «Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей» Амина Жомарткызы. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Астане.

По ее словам, вчера в министерстве образования и науки РК состоялось совещание с участием представителей МВД РК, министерства здравоохранения РК, Генеральной прокуратуры и возглавляемого ею общественного объединения.

«По ходу этого мероприятия мы поняли, что как таковых фактов самоубийств из этой игры «Синий Кит» не были установлены, - сказала Жомарткызы. - В связи с этим мы хотим обратиться к журналистам, факты суицида из-за социальных групп не были установлены, но уже вечером вчера прошли ролики по группам в WhatsApp. Мы привлекаем очень много внимания к этой игре, и таким образом может быть усугубляем эту картину, поэтому мы хотели СМИ попросить не акцентировать столько внимания на этих играх».

Обращение Жомарткызы к родителям звучало мягче, чем к представителям СМИ:

«Давайте больше внимания уделять своим детям, следить за всем этим. Мы должны держать связь с педагогами. И в первую очередь, дети должны быть услышаны. Почему наши дети так много времени проводят в социальных сетях? Это проблема не их, а нас, взрослых. Мы должны отдалять их от гаджетов, от соцсетей, через множество семейных мероприятий, спортивных мероприятий. Пора вспомнить время, когда этих гаджетов не существовало», - сказала она.

Стоит отметить, что представители МОН РК, на пресс-конференцию в последний момент решили не приходить. У них неожиданно началось важное совещание, о теме которого, журналистам не сообщили. Единственным официальным представителем власти на мероприятии был руководитель управления контроля в области СМИ МИК РК Азамат Кабдешов.

По его данным, за последние два года в Казахстане было заблокировано более 300 сообществ и групп суицидальной направленности.

«В 2015 году были приняты меры в отношении 157 сообществ и групп, а в 2016 году были приняты меры в отношении 161 – именно суицидального направления», - сказал Азамат Кабдешев.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что на данный момент не планируется полностью закрыть или ввести частичные ограничения в какой-либо социальной сети в Казахстане.

«Министерством осуществляется мониторинг по средством хэштегов определенных, связанных этой темой. При этом, большая часть хэшгэгов сейчас активно используется большим кругом сообществ, не связанных с суицидальными идеями с целью раскрутки и продвижения поисковых запросов», - рассказал о мониторинге Кабдешов.

Он также отметил, что на сайте министерства информации и коммуникации есть специальный раздел «пожаловаться», и призвал активных граждан пользоваться этой услугой и рассказывать об опасном контенте министерству.

«Как только мы получаем эти ссылки, проводится правовая оценка, и принимаются соответствующие меры» - сообщил он.

Мониторингом групп и сообществ, по словам Кабдешова, занимается РГП «Центр анализа и информации». Однако, о своих «находках» коллектив РГП никуда, кроме как в администрацию соцсетей и своему руководству не сообщает.

«Мы работаем на целевую аудиторию Казахстана, - пояснил Кабдешов. – То, что любой гражданин может видеть, т.е. информационное пространство РК, мы за это отвечаем. Мы мониторим все сети, но конкретно заходить в группы и смотреть пользователей и выходить на них, их школы, родителей, передавать информацию правоохранительным органам, у нас такой возможности нет».