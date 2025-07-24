Генпрокуратура начала досудебное расследование в отношении «СК-Фармация»

Генпрокуратура по обращению депутатов мажилиса Мурата Абенова и Бакытжан Базарбека начала досудебную проверку и уголовное расследование в отношении деятельности ТОО «СК-Фармация» по фактам, выявленным Высшей аудиторской палатой. Об этом сообщил Бакытжан Базарбек на своей странице Facebook.

По его словам, ТОО «СК-Фармация» при закупке лекарственных средств нанесло предполагаемый ущерб бюджету в размере 35,8 млрд тенге. Он также отмечает, что досудебное расследование будет идти и в отношении других субъектов фармацевтической отрасли.

«В частности, речь идет о следующих фактах: АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" - проведение фиктивных клинических исследований лекарственных средств на сумму 166,4 млн тенге; необоснованное освоение 36,7 млн тенге за оборудование, которое фактически не было получено», - написал Базарбек.

По данным депутатов, также ТОО «КазМедПром» при поставке медицинских перчаток единому дистрибьютору допустило неэффективное использование бюджетных средств на сумму 5,3 млрд тенге из-за завышенных цен. Кроме того, со стороны ТОО «КазМедПром» зарегистрированы факты ущерба в размере 35,8 млрд тенге при закупках лекарств, а также продажи медицинских перчаток по завышенным ценам.

«Также в связи с фиктивными клиническими исследованиями и необоснованным освоением средств на общую сумму более 200 млн тенге в адрес прокуратуры города Алматы направлено поручение о проведении проверки деятельности общества», - добавил Базарбек.

Он также отметил, что генпрокуратурой инициировано проведение дополнительных проверок в отношении ТОО «СК-Фармация» и Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

В начале июля депутаты мажилиса Бакытжан Базарбек и Мурат Абенов обратились в Генеральную прокуратуру с требованием провести «масштабную прокурорскую проверку» деятельности единого дистрибьютора медпрепаратов ТОО «СК-Фармация», фармкомпании «Медсервис-Плюс», Национального центра экспертизы лекарственных средств и Комитета медицинского и фармацевтического контроля. В тот же день новым главой «СК-Фармация» был назначен Нурлыбек Асылбеков.

Также в июне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил провести реформу «СК-Фармации», сократить срок регистрации новых лекарств и установить предельную наценку на лекарства на уровне 30%.