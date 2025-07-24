В Минздраве не видят проблем с выводом диабета из ГОБМП

Помощь пациенту с сахарным диабетом больше не гарантируется в рамках Гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, она переводится в систему Обязательного социального медицинского страхования, что вызывает опасения у специалистов. Однако в минздраве в этом не видят проблемы, больной диабетом должен сам за себя платить, сообщила в четверг в ходе брифинга в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Если человек работает, не относится к 15 льготным категориям, не состоит в кризисной группе, то он должен самостоятельно за себя платить. Сегодня минимальная сумма — это 51 тысяча тенге в год. Вместе с тем, для сахарного диабета средняя стоимость лечения, включая стационарное лечение, поликлиническое наблюдение и амбулаторное лекарственное обеспечение составляет более 600 тысяч в год в среднем. Поэтому мы действительно все просчитали, сегодня порядка 500 тысяч пациентов с сахарным диабетом состоят на диспансерном учете», - ответила Альназарова на вопрос журналиста «Власти».

По ее словам, фактически 96% лиц с сахарным диабетом и с другими заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению, находятся в страховом пакете. Поэтому в минздраве «в целом не видят таких больших угроз для того, чтобы зайти в систему ОСМС».

Она напомнила, что вывод ряда заболеваний из ГОБМП в ОСМС связан с поручением президента страны Касым-Жомарта Токаева, которое он дал в 2021 году.

Накануне руководитель общественного фонда «Диабетический родительский комитет» Руслан Закиев выступил против вывода диабета из системы ГОБМП, называя это диверсией, и обращая внимание на то, что ОСМС — это страховка, и «она имеет свои ограничения»:

«Когда заболевание выводится из ГОБМП, для пациентов и их близких это политический и бюджетный сигнал: эта болезнь больше не приоритет для системы здравоохранения. Хочешь лечиться, иди в страховую систему. И не надо рассказывать, что ничего не изменится. Мы это уже проходили. Когда финансирование идёт из другого источника, начинаются новые правила».

В стране сейчас более 500 тысяч человек с диабетом и их число растет с каждым годом, по прогнозам через пять лет этим недугом будет страдать миллион казахстанцев. Неофициально сейчас больных около 800 тысяч.

«Это сотни тысяч людей с осложнениями. Это ампутации, слепота, почечная недостаточность. Это одна из главных причин инвалидности и смертности. Вывести такую болезнь из перечня социально значимых, по-моему, это не ошибка. Это диверсия», - подытожил Закиев в своем посте в Facebook.