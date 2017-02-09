Свыше 110 тыс материалов, содержащих пропаганду терроризма и насилия, удалено в 2016 году – Абаев

Более 110 тысяч материалов, содержащих пропаганду идей терроризма и религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида, удалено за 2016 год, сообщил министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.

«В рамках борьбы с противоправным контентом министерством налажено тесное сотрудничество с ведущими зарубежными социальными сетями и поисковыми службами. Эта работа будет продолжена. В данной работе акцент сделан на разрешение вопросов предупредительного порядка», - сообщил Абаев в ходе коллегии ведомства по итогам 2016 года.

Он отметил, что «в 2016 году в адрес собственников и администрации интернет-ресурсов было направлено около 500 писем-уведомлений в отношении более 150 тысяч информационных материалов».

«В результате собственниками удалено свыше 110 тысяч противоправных материалов, содержащих признаки пропаганды идей терроризма и религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида», - сообщил Абаев.

По его словам, «в 2016 году вынесены предписания в отношении более 31 тысячи информационных материалов, в числе которых 26 тысяч содержали пропаганду культа жестокости, насилия, суицида». «В судебные органы поданы 17 исковых заявлений в отношении 164 ссылок и интернет-ресурсов, по которым вынесены соответствующие решения», - проинформировал министр.