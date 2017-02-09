Свыше 110 тыс материалов, содержащих пропаганду терроризма и насилия, удалено в 2016 году – Абаев

В 17 случаях Мининформации обращалось за блокировкой в суд
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Более 110 тысяч материалов, содержащих пропаганду идей терроризма и религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида, удалено за 2016 год, сообщил министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.
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