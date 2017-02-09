В зданиях алматинских вокзалов сносят торговые киоски

В зданиях алматинских вокзалов больше не будет многочисленных торговых киосков, до конца февраля их заменят минимаркет и газетный ларёк, сообщает телеканал Алматы

Всего на территории двух вокзалов за два дня были снесены около пятидесяти торговых точек. В основном, это газетные и продуктовые киоски. Судебный исполнитель Рахим Орынбаев сообщил журналистам телеканала, что объекты были построены незаконно. В настоящее время производится в исполнение решение суда об их сносе.

По решению суда все 28 киосков были демонтированы в начале января.

В конце февраля начнется демонтаж ряда магазинов в зданиях вокзалов. Пассажиров будет обслуживать только один минимаркет и газетный киоск.

В ноябре 2016 года пресс-служба акимата Алматы сообщала, что в городе предлагается утвердить единый стандарт торговых объектов по девяти категориям: газетные киоски, киоск по реализации билетов, овощные, цветочные павильоны, автолавки, остановочные комплексы и другие.