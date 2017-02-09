Назарбаев поручил увеличить добычу и переработку нефти

В четверг министр энергетики Канат Бозумбаев проинформировал президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о ключевых показателях развития энергетической отрасли и дальнейших планах модернизации проектов в данном секторе, сообщает Акорда.

Сообщается, что Назарбаев акцентировал внимание на необходимости реализации проектов в сфере добычи и переработки энергетического сырья.

«Начата работа по добыче нефти на Кашагане. Принято решение о расширении месторождения Тенгиз. Кроме того, решен вопрос по Карачаганаку. В этой связи необходимо увеличить объем добычи и переработки нефти. Для этого у нас проводится модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов», - заявил глава государства.

Кроме того президент отметил важность проведения работ по добыче газа и газификации страны, решения вопросов строительства Балхашской ТЭС, а также приватизации объектов в сфере энергетики.

По словам министра энергетики, план по добыче энергоресурсов был перевыполнен по отдельным показателям, также увеличен экспорт нефти по итогам 2016 года.

«План добычи нефти составлял 75,5 млн, фактический объем составил 78 млн тонн. Перевыполнение наблюдается и за счет добычи на Кашагане, где за прошлый год было получено около 1 млн тонны нефти. Увеличили экспорт нефти до 62 млн тонн, из которых 40 млн было прокачено Каспийским Трубопроводным Консорциумом. Впервые переработали битум на 325 тыс тонн за счет стимулирования со стороны государства. Увеличилось производство сжиженного газа на 136 тонн», - доложил Бозумбаев.

Кроме того министр сообщил об увеличении поставок сжиженного газа для нужд автолюбителей в результате соглашения между производителями и трейдерами, о состоянии экспорта электроэнергии, о планах по усилению геологоразведки, а также о перспективах снижения добычи урана в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке сбыта.