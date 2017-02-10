Национальная валюта Китая была девальвирована на 12,7% с 2015 года
Народный банк Китая вновь понизил курс юаня
ФОТО С САЙТА DIENA.LT

Ирина Галат, Vласть

Народный банк Китая понизил в пятницу курс юаня к американской валюте на 109 базисных пунктов до отметки 6,8819 юаня за доллар, сообщает ТАСС.

Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении «оптимизировать методику расчета» валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Тасмагамбетов назначен послом в России
Новости
На Шымбулаке сошла лавина, погиб российский рефери
Новости
Назарбаев поручил Акишеву никого не бояться
Новости
Руководитель «СК-Фармации» подал в отставку
Новости
Президент поручил уволить руководство «СК-Фармации»
Новости
Сагинтаев запретил своей канцелярии принимать письма от членов кабмина